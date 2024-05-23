Norris: "Verstappen'i baskı altına almanın zamanı geldi"

Verstappen, geçtiğimiz hafta sonu Emilia Romagna Grand Prix'sinde 2024'ün ilk yedi yarışında beşinci zaferini elde etti ve Norris'in son birkaç turdaki baskısına direnerek damalı bayrağı 0.725 saniye farkla geçti.

Norris'in Miami'deki bir önceki yarışta ilk F1 galibiyetini elde etmesinin ardından Ferrari'den Carlos Sainz, Verstappen'in Mart ayındaki Avustralya Grand Prix'sinde üst üste 10 galibiyet rekorunu egale etmesini engelledi.

Red Bull'un 2023'te olası 22 yarışın 21'ini kazanmasının ve 19'unun Verstappen'e gitmesinin ardından Norris, McLaren ve Ferrari'nin arayı kapatıyor gibi görünmesiyle üç kez Dünya Şampiyonu olan pilotun yeniden rekabeti hissetmeye başlamasının 'zamanının geldiğini' düşünüyor.

Verstappen'i Imola'da yakından takip etmesini değerlendiren Norris, Sky Sports News'e şunları söyledi: "O anda doğru olduğuna inandığım her şeyi yaptım."

"Bu kadar yakınken, her zaman şunu düşünürsünüz: 'Gerçekten neyi biraz daha farklı yapabilirdim?'"

"Ama her zaman bir şeyi biraz daha iyi ya da biraz daha farklı yapabilirdiniz. Eminim Max de bazı şeyleri gözden geçirip aynı şeyi söyleyebilirdi."

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, talk in Parc Ferme Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ama bunun onun için kolay olmadığını bilmek güzeldi. Birinin onu baskı altına almasının ve tekrar biraz gergin hissetmesinin zamanı gelmişti çünkü eminim bir süredir bunu hissetmiyordu."

"Kendime aşırı güvenmek istemiyorum - hiçbir zaman böyle olmadım - ama artık Red Bull ve Ferrari'ye karşı mücadelelerin içinde olmak istiyoruz."

Bu hafta sonu Monako Grand Prix'si öncesinde Verstappen'in 60 puan gerisinde olmasına rağmen Norris, potansiyel bir şampiyonluk mücadelesini göz ardı etmeyi reddediyor ve McLaren'in son yarışlardaki form yükselişinden sonra neler başarabileceğini artık küçümsemek istemediğini itiraf ediyor.

"Yolun üçte birlik kısmındayız, yani önümüzde çok uzun bir yol var, bu yüzden bence pek çok şey olabilir."

"Ayrıca Monako, her şeyin mümkün olabileceği bir pist."

"Takım olarak başarabileceklerimizi küçümsemeyi artık istemiyorum. Pozitifiz çünkü çok iyi sonuçlar aldık, bunu Monako'da devam ettirmememiz için hiçbir neden yok."

"En iyi pistimiz olarak bilinmiyor ama her şey olabilir."