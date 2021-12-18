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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Norris, Verstappen'e destek verdi: "Mercedes daha hızlı araca sahipti"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

McLaren F1 sürücüsü Lando Norris, Max Verstappen'in 2021 Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanmasından dolayı mutlu. Britanyalı sürücüye göre yılın genelinde daha hızlı araca sahip olan taraf Hollandalı pilot değildi.

Norris, Verstappen'e destek verdi: "Mercedes daha hızlı araca sahipti"

Max Verstappen, 2021 sezonunda 10 galibiyet, 18 podyum ve 10 pole pozisyonu alarak harika bir performans ortaya koydu.

Hollandalı pilot, gösterdiği güçlü performansa rağmen Abu Dhabi'de mutlu sona ulaşamayacak gibi görünüyordu çünkü Hamilton, Brezilya, Katar ve Suudi Arabistan'da üç harika zafer elde etmişti. Abu Dhabi'de bile son tura kadar liderdi.

Ancak son bölümde piste giren güvenlik aracıyla birlikte işler değişti ve şampiyonluk Hollandalı sürücüye gitti.

Sezon finalinin ardından Verstappen'i öven bir kesim vardı ancak şampiyonluğunu araca bağlayan başka bir kesim de vardı.

Fakat McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris, Hamilton'ın yılın genelinde daha iyi bir araca sahip olduğunu söyleyerek Verstappen'in performansını övdü.

Norris, "Onun adına mutluyum."

"Onu bu sezon elde ettiği başarıdan ve yaptıklarından dolayı tebrik ediyorum. Çünkü onun tüm sezon daha iyi bir araca sahip olduğuna inanmıyorum."

"Bence Mercedes, yılın büyük bölümünde daha iyi araca sahipti. Max daha çok şanssızlık yaşamasına rağmen bence bir sürücü olarak daha az hata yaptı. Bu yüzden onu tebrik etmek gerekiyor."

"Her şeye rağmen çok fazla çabaladı ve sonunda, daha fazla deneyime sahip olan ve birçok dünya şampiyonluğu kazanmış Lewis ile sıkı bir savaş verdi."

"Onun için çok mutluyum. O benim iyi bir dostum."

"Bu yüzden onu zaten tebrik ettim ama Lewis'i de tebrik ettim çünkü o da harika bir sezon geçirdi.  Şampiyonluk için gereken pek çok şeyi harika şekilde yaptı."

"İkisine de çok saygı duyuyorum." dedi.

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