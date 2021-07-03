Norris, Verstappen'e atak yapma şansı doğarsa bunu deneyecekmiş

Norris, sıralama turlarında gösterdiği etkileyici performansla birlikte seansı Verstappen'in sadece 0.048 saniye arkasında 2. sırada tamamladı.

İngiliz pilot, Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek olan ikinci yarışta ilk çizgiyi Verstappen'le paylaşacak.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Steiermark Grand Prix'sine 3. sıradan başlayan Norris, Sergio Perez ve Valtteri Bottas'a karşı çok da sert bir savunma ortaya koymamış ve lastiklerini korumaya odaklanmıştı.

Akıllı bir sürüşle yarışı 5. sırada tamamlayan Norris, bu sezon Mercedes ya da Red Bull pilotları sorun yaşamadığı sürece genellikle maksimum 5. sırayı alabilmekte.

Hafta sonu öncesinde beklentileri hakkında konuşan Norris de konu hakkında şaka yapmış ve bu hafta sonu "bir kere daha 5. sırayı" almanın hedefi olacağını belirtmişti.

Ancak Norris, Verstappen'le yarışma fırsatı karşısına çıkarsa, Verstappen'le mücadele edeceğini ve ona atak yapacağını belirtti ve yarış hakkında şunları söyledi: "İleriye doğru bir adım atarak, doğru yolda devam etmeye çalışacağız. Ancak geçen hafta sonu çok yakınmışız ve şimdi bir adım daha ileri atarak onların önüne geçmişiz gibi bir durum yok. Çok negatif olmak istemiyorum, olumlu olmak istiyorum."

"Ancak aynı zamanda gerçekçiyim ve oldukça zorlayıcı bir yarış olacak."

"Her şeyi maksimize edebilmek için olabileceğimiz en iyi yerdeyiz. Ancak eğer ilk sıraya yükselmek ve Max'la yarışmak için bir fırsat görürsem, o zaman bunu deneyeceğim."

"Ben hâlâ yarışıyorum ve hâlâ elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Fakat bizim için en iyisinin ne olduğunu, benim için en iyisinin ne olduğunu ve ne yazık ki yarın asıl yarışımızın kimlerle olduğunu biliyorum."

Front row starter Lando Norris, McLaren, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Norris, sıralama turlarını Verstappen'in sadece 0.048 saniye arkasında tamamlamıştı.

İngiliz pilot, son turunu bir daha atma şansını yakalasaydı, pole'de olmasına yetecek kadar zaman bulabileceğini düşünmüyor.

"Elbette her zaman kazanabileceğinizi hissettiğiniz o küçük saniyeler oluyor ama eminim Max da aynısını söylerdi"

"Pistten biraz taşarak turunuzu sildirmek çok kolay. Bence ilk turuma kıyasla son iki virajda oldukça zaman bulmuştum. Biraz risk-kazanç oranına benziyor. Son iki virajda risk aldıkça ödülünüz de artıyor ancak ne kadar risk alabilirsiniz?"

"Bence ben bu riski aldım ve seansı bitirdiğim yerde noktaladım. Ancak daha çok şansım olsaydı ya da eğer bana turumu atmam için bir şans daha verselerdi, 0.048 saniye kadar gelişemezdim."

"Yıl boyunca genel olarak Mercedes veya Red Bull'a kıyasla daha iyi bir aracımız olmadığını biliyoruz. Belki de bugün daha hızlıydık."

"Ancak geçen hafta sonu ne kadar hızlı olduklarını göz önünde bulundurursak, bence birçok alanda sıkıntı yaşadığımız açık."

"Aracımız, onların araçları kadar hızlı değil ve onlara kıyasla birçok şey bizde mümkün değil. Yani, bence bugün performansımızı maksimize ettim ve yapabileceklerim bu kadardı."

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images