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Formula 1 Japonya GP

Norris: "Verstappen'den korkmuyorum"

McLaren pilotu Lando Norris, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu ve Max Verstappen'in performansının kendisini korkutmadığını söyledi.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren F1 Team, is interviewed in Parc Ferme

Sam Bloxham / Motorsport Images

Lando Norris bu yılın başlarında McLaren ile birkaç yıllık bir sözleşme imzaladı ve o dönemde yaptığı açıklamada, Red Bull'da Max Verstappen'e katılmanın "akıllıca bir fikir olmayacağını" söyledi.

Bu durum pek çok kişinin İngiliz pilotu üç kez dünya şampiyonu Verstappen'den korktuğu şeklinde yorumlandı.

Fakat Norris, Guardian'a verdiği röportajda bunu reddetti ve hedefinin McLaren'la şampiyon olmak olduğunu belirtti.

Norris şöyle konuştu: "McLaren ile dünya şampiyonu olabileceğime inanıyorum. Yeni sözleşmeyi tam olarak bu yüzden imzaladım."

"Max'e karşı koyabileceğime ve onunla iyi şekilde savaşabileceğime inanıyorum."

"Fakat kendisine büyük saygı duyuyorum, bu yüzden kim olursa olsun onun takımında Max'e karşı yarışması ve dünya şampiyonluğu için ona meydan okuması son derece zor olacak."

"Mesela Max daha önce Lewis'e karşı yarışmak için Mercedes'e geçebilirdi ama bu akıllıca bir karar olur muydu? Muhtemelen olmazdı. Şu anda Red Bull için yarışmıyor olurdu ve durum tamamen değişirdi."

"Şahsen Max'ten hiçbir şekilde korkmuyorum, ona karşı yarışacağım için heyecanlıyım. İnsanlar onu en iyiler arasında görüyor, bu yüzden ona karşı yarışarak kendimi kanıtlamak istiyorum."

"Onunla mücadele edebilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Kendime yüksek hedefler koydum, neler yapabileceğimi biliyorum, harika şeyler başarmak istiyorum."

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Kan Namekawa

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