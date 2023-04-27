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Norris: "Verstappen ve Hamilton ile mücadele edebileceğimi düşünüyorum"

Lando Norris, ideal şartları yakalayabildiği takdirde Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın karşısında bir şampiyonluk adayı olarak durabileceğini düşünüyor.

Altay Gök
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Norris: "Verstappen ve Hamilton ile mücadele edebileceğimi düşünüyorum"

The Race'a konuşan Norris, "Dürüst olmak gerekirse, sezonun hem benim, hem de takımın beklentilerinin altında ilerlediğini söyleyebilirim. Sanırım bu herkes tarafından biliniyor."

"Takımda birtakım değişikliklere gidilmesinin nedeni de bu; 2021 sezonundaki gidişat çok iyiydi, geçen yıl da makul bir ilerleme kaydettik. Bu yıl ise beklentilerin çok daha altında bir adım attık. Daha fazlasını bekliyordum, umduğum yerin altında olduğumuzu söyleyebilirim."

"Şu anda Max Verstappen ve Lewis Hamilton ile karşı karşıya gelecek bir konumda olsaydım, onları kolayca yenebileceğimden emin olduğumu söyleyecek türden bir adam değilim, ancak onlara karşı savaşabileceğime ve şampiyonluk için onlara karşı bir rakip olabileceğime inanıyorum."

"2024 sezonunda bu senaryonun gerçekleşebileceğine inanıyorum, 2025 sezonu için çok daha fazla inancım var." dedi.

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