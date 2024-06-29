Norris: "Verstappen kendi ligindeydi"
Lando Norris, Avusturya Grand Prix'si sıralama turlarında Max Verstappen'in ardından ikinciliği aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Bu hafta sonu önde yer alma konusunda en güçlü iki aday olarak görülen Red Bull ve McLaren Avusturya GP sıralama turlarında sırasıyla ilk iki sırayı aldılar. İkinci sırayı McLaren'den Lando Norris, Max Verstappen'in 0.404 saniye ardında kazandı.
Lando Norris, Avusturya Grand Prix'si için ikinci sırada yer aldıktan sonra:
"Bugün yapabileceğimiz en iyi şey buydu sanırım. Max kendi ligindeydi. Bizim olduğumuzdan çok daha hızlıydı, bu yüzden mutluyum."
"Zor koşullar, dünden daha zor hissettirdi, her şey çok daha yakın. Tur atmak ve onları mükemmelleştirmek daha zordu. Yeterince iyiydi ve bu sonucu kabul ediyorum." dedi.
Norris'e Pazar günkü yarış için beklentileri sorulduğunda ise şunları söyledi:
"Zor. Bugünkü tempoya baktığınızda, çok zorlayacağımız açık. Max ve Red Bull'ların hızını yenmek için ekstra bir şeylere ihtiyacımız olacak."
"Deneyeceğim. Bu sabah yaptığım işten daha iyisini yapacağım, bu kesin. Heyecanlıyım. Bekliyorum. Uzun bir yarış, birçok şey olabilir ve genelde yarışlarda sıralama turlarında olduğumuzdan daha iyiyiz, o yüzden göreceğiz."
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