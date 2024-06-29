Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avusturya GP

Norris: "Verstappen kendi ligindeydi"

Lando Norris, Avusturya Grand Prix'si sıralama turlarında Max Verstappen'in ardından ikinciliği aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, congratulate each other in Parc Ferme after the Sprint

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bu hafta sonu önde yer alma konusunda en güçlü iki aday olarak görülen Red Bull ve McLaren Avusturya GP sıralama turlarında sırasıyla ilk iki sırayı aldılar. İkinci sırayı McLaren'den Lando Norris, Max Verstappen'in 0.404 saniye ardında kazandı.

Lando Norris, Avusturya Grand Prix'si için ikinci sırada yer aldıktan sonra:

"Bugün yapabileceğimiz en iyi şey buydu sanırım. Max kendi ligindeydi. Bizim olduğumuzdan çok daha hızlıydı, bu yüzden mutluyum."

"Zor koşullar, dünden daha zor hissettirdi, her şey çok daha yakın. Tur atmak ve onları mükemmelleştirmek daha zordu. Yeterince iyiydi ve bu sonucu kabul ediyorum." dedi.

Norris'e Pazar günkü yarış için beklentileri sorulduğunda ise şunları söyledi:

"Zor. Bugünkü tempoya baktığınızda, çok zorlayacağımız açık. Max ve Red Bull'ların hızını yenmek için ekstra bir şeylere ihtiyacımız olacak."

"Deneyeceğim. Bu sabah yaptığım işten daha iyisini yapacağım, bu kesin. Heyecanlıyım. Bekliyorum. Uzun bir yarış, birçok şey olabilir ve genelde yarışlarda sıralama turlarında olduğumuzdan daha iyiyiz, o yüzden göreceğiz."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Verstappen: "Her tur çok iyiydi ve pistte olmak çok keyifliydi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Piastri: "Turumun silinmesi utanç verici"

Piastri: "Turumun silinmesi utanç verici"

Formula 1
Avusturya GP
Piastri: "Turumun silinmesi utanç verici"
F2 Avusturya Sprint: Bearman ilk F2 zaferini kazandı!

F2 Avusturya Sprint: Bearman ilk F2 zaferini kazandı!

FIA F2
Spielberg
F2 Avusturya Sprint: Bearman ilk F2 zaferini kazandı!
Alonso: "Hulkenberg'e savunma yaparak ona ceza aldırabilirdim"

Alonso: "Hulkenberg'e savunma yaparak ona ceza aldırabilirdim"

Formula 1
Avusturya GP
Alonso: "Hulkenberg'e savunma yaparak ona ceza aldırabilirdim"
Lando Norris
Daha fazlası
Lando Norris
Piastri: "Lando ve Max'i aynı anda geçmek istedim!"

Piastri: "Lando ve Max'i aynı anda geçmek istedim!"

Formula 1
Avusturya GP
Piastri: "Lando ve Max'i aynı anda geçmek istedim!"
GPS verileri, McLaren'in Verstappen'i yenme şansı hakkında bize ne söylüyor?

GPS verileri, McLaren'in Verstappen'i yenme şansı hakkında bize ne söylüyor?

Formula 1
Avusturya GP
GPS verileri, McLaren'in Verstappen'i yenme şansı hakkında bize ne söylüyor?
Norris'in son stintteki pişmanlığı, F1'deki lastik ustalığı hakkında ne anlama geliyor?

Norris'in son stintteki pişmanlığı, F1'deki lastik ustalığı hakkında ne anlama geliyor?

Formula 1
İspanya GP
Norris'in son stintteki pişmanlığı, F1'deki lastik ustalığı hakkında ne anlama geliyor?
McLaren
Daha fazlası
McLaren
McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

Formula 1
Avusturya GP
McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi
McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

Formula 1
Avusturya GP
McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti
McLaren, düşük hızlardaki problemi çözmek için Avusturya'ya yeni ön kanatla geldi

McLaren, düşük hızlardaki problemi çözmek için Avusturya'ya yeni ön kanatla geldi

Formula 1
Avusturya GP
McLaren, düşük hızlardaki problemi çözmek için Avusturya'ya yeni ön kanatla geldi

Son Haberler

McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

F1 Formula 1
Avusturya GP
McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi
'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı

'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı

F1 Formula 1
Avusturya GP
'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı
WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı

WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı

WRC WRC
Polonya Rallisi
WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı
McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

F1 Formula 1
Avusturya GP
McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye