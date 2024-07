Norris: "Verstappen kazadaki suçunu kabul etmezse saygımı kaybeder"

Lando Norris, Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde gerçekleşen tartışmalı çarpışmalarında Max Verstappen hiçbir yanlış yapmadığını savunmaya devam ederse, Hollandalıya olan saygısını kaybedeceğini söyledi.

Birkaç tur süren sınırlardaki mücadelenin ardından, Norris ve Verstappen sonunda Red Bull Ring Yarışı'nın 64. turunda birbirlerine çarptılar. 3. virajda birbirlerine hafifçe çarparak her iki aracın da lastiklerinin patlamasına neden oldular.

Verstappen pite girdi ve beşinci bitirmek için mücadele etti, ancak Norris'in McLaren'ı devam edemeyecek kadar hasar gördü.

Olayın ardından Norris, frenleme bölgesinde hareket eden ve teması başlatan Verstappen'i "çaresiz" ve "düşüncesiz" olarak nitelendirdi. Red Bull sürücüsüne bu hareketi için 10 saniyelik ceza verildi.

Ancak Norris, samimi bir ilişkiye sahip olduğu ve ilk başta suçu üstlenmekten kaçınan Verstappen'den bir özür beklediğini söyledi. Verstappen ile arayı düzeltmek isteyip istemediği sorulduğunda Norris, Motorsport.com'a şöyle cevap verdi:

"Bu benim söylemem gereken bir şey değil, onun söylemesi gereken bir şey.”

"İyi ve adil bir yarış sürmeye çalışıyorum. Ancak karşılığında ondan bunu görmedim. Üç seferde de yaptıklarının benim tarafımdan adil olmadığını düşünüyorum. Hiçbir uyarı verilmedi. Son kez yaptı ve ikimizin de yarışını mahvetti, bu kadar."

Sky Sports F1'e verdiği demeçte ise şunları ekledi: "Eğer yanlış bir şey yapmadığını söylerse ona olan saygımı büyük ölçüde kaybedeceğim.”

Lando Norris, McLaren MCL38, retires in the pits after contact with Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, whilst battling for the lead

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images