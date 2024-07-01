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Formula 1 Avusturya GP

Norris: "Verstappen kazadaki suçunu kabul etmezse saygımı kaybeder"

Lando Norris, Avusturya'daki çarpışmalarından sonra Verstappen ile arayı düzeltmenin kendisine bağlı olmadığını söylüyor.

Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, battles with Lando Norris, McLaren MCL38

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, battles with Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lando Norris, Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde gerçekleşen tartışmalı çarpışmalarında Max Verstappen hiçbir yanlış yapmadığını savunmaya devam ederse, Hollandalıya olan saygısını kaybedeceğini söyledi.

Birkaç tur süren sınırlardaki mücadelenin ardından, Norris ve Verstappen sonunda Red Bull Ring Yarışı'nın 64. turunda birbirlerine çarptılar. 3. virajda birbirlerine hafifçe çarparak her iki aracın da lastiklerinin patlamasına neden oldular.

Verstappen pite girdi ve beşinci bitirmek için mücadele etti, ancak Norris'in McLaren'ı devam edemeyecek kadar hasar gördü.

Olayın ardından Norris, frenleme bölgesinde hareket eden ve teması başlatan Verstappen'i "çaresiz" ve "düşüncesiz" olarak nitelendirdi. Red Bull sürücüsüne bu hareketi için 10 saniyelik ceza verildi.

Ancak Norris, samimi bir ilişkiye sahip olduğu ve ilk başta suçu üstlenmekten kaçınan Verstappen'den bir özür beklediğini söyledi. Verstappen ile arayı düzeltmek isteyip istemediği sorulduğunda Norris, Motorsport.com'a şöyle cevap verdi:

"Bu benim söylemem gereken bir şey değil, onun söylemesi gereken bir şey.”

"İyi ve adil bir yarış sürmeye çalışıyorum. Ancak karşılığında ondan bunu görmedim. Üç seferde de yaptıklarının benim tarafımdan adil olmadığını düşünüyorum. Hiçbir uyarı verilmedi. Son kez yaptı ve ikimizin de yarışını mahvetti, bu kadar."

Sky Sports F1'e verdiği demeçte ise şunları ekledi: "Eğer yanlış bir şey yapmadığını söylerse ona olan saygımı büyük ölçüde kaybedeceğim.”

Lando Norris, McLaren MCL38, retires in the pits after contact with Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, whilst battling for the lead

Lando Norris, McLaren MCL38, retires in the pits after contact with Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, whilst battling for the lead

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, çarpışmaları hakkında Norris ile konuşacağını söyledi, ancak rakibiyle oturmadan önce sinirlerin yatışmasını beklediğini belirtti.

"Bu konu hakkında konuşacağız, ama şimdi değil. Şu an doğru zaman değil, sinirlerin yatışması daha iyi."

"Hepimiz yarış sürücüleriyiz. Elbette birbirimizle çarpışmak istemezsiniz. Liderlik için savaşırken her zaman zorlu mücadeleler olur. Bugün oldu, bu tabii ki üzücü. Ben sinirliyim, o sinirli. Bunun normal olduğunu düşünüyorum.”

“Elbette, Lando ile aramızda biraz yaş farkı var, bu yüzden bazı diğer sürücülere kıyasla alt kategorilerde gerçekten yarışmadık. Ama evet, bundan sonra yolumuza devam edeceğiz." dedi Verstappen.

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