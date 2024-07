Norris: "Verstappen ile temasımda yaptıklarımı değiştirmezdim"

Britanyalı pilot, 64. turda Verstappen ile liderlik mücadelesi verirken 3. viraj girişinde bir temas yaşadılar.

Her iki pilotun da lastik patlatmasının ardından Verstappen yarışa devam edebilse de 10 saniye ceza aldı, Norris ise yarıştan çekildi.

Çarşamba günü Radio X'te Chris Moyles Show'a verdiği demeçte Norris, yaşadıkları temas ile ilgili konuştu.

"Her şeyi gözden geçirdim ve şunu söyleyebilirim ki yaptığım hiçbir şeyi değiştirmezdim."

"Sonuçta mücadele ediyordum, istediğimiz şey de bu."

"Hem Max'im hem de benim açımdan işlerin böyle bitmesini istemezdim ama hayatta bazen böyle şeyler oluyor."

"İkimiz de kazanmak istiyoruz ve sınırlarımızı zorlayacağız - hatta bazen diğerlerinden biraz daha fazla."

Taraftarlar arasında kazada kimin suçlu olduğu konusunda görüş ayrılığı olsa da Norris, tekerlek tekerleğe rekabetin sıcağında bazen aracınızın nerede olduğundan tam olarak emin olmanın zor olabileceğini kabul etti.

"Direksiyon başındayken bazı şeyleri yapmak çok daha zor."

"Hiçbir zaman 'Bunu neden yaptın? Neden bunu yapmadın?" demek kolay olmamalı çünkü o anda aracın içindeyiz. Hiçbir şey televizyonda göründüğü kadar net olmuyor."

"Ama durum bu, karşı karşıya olduğumuz rekabet bu ve biz bunu seviyoruz. Piste çıkıp sıkı bir şekilde mücadele etmek ve kazanmak istiyoruz."

Watch: What it Takes to be an F1 World Champion - Exclusive Interview with Damon Hill