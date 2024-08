Norris: "Verstappen ile daha çok çarpışacağım"

2024 sezonunun açılış aşamalarında, birçok kişi son şampiyon Max Verstappen'in Formula 1'deki hakimiyetini sürdürmesini ve üst üste dördüncü Sürücüler Şampiyonluğunu kazanmasını bekliyordu.

Ancak Red Bull'un RB20 aracı, sırasıyla 2022 ve 2023'teki RB18 ve RB19 kadar rekabetçi olmadığını kanıtladı; tümsekler ve “kerb”ler üzerindeki denge eksikliği, performansın önündeki en büyük engeldi.

Buna rağmen Verstappen'in direksiyon başındaki yadsınamaz becerisi Sürücüler Sıralamasında liderliğini korumasını sağladı. McLaren'dan Lando Norris ise Sürücüler Şampiyonasında ikinci sırada; Hollandalıyı 78 puan geriden takip ediyor.

Ancak McLaren yaz tatiline girerken her tür pistte en hızlı araca sahip gibi görünüyor ve bu eğilimin sezonun ikinci yarısında da devam etmesi bekleniyor.

Norris ilk F1 yarış galibiyetini bu yıl Miami Grand Prix'sinde elde etti ve kötü yarış başlangıçları ve strateji seçimleri İngiliz sürücüye pahalıya mâl olsa da daha fazlasını kazanabilecek gibi görünüyor.

Norris, Avusturya Grand Prix'sinde zafere yakın görünüyordu, ancak McLaren pilotu son aşamalarda Verstappen’i geçmeye çalışırken ikilinin yaşadığı çarpışma, her iki sürücüyü de galibiyet mücadelesinin dışında bıraktı.

Norris yarışı tamamlayamazken, Verstappen beşinci sırada tamamladı ve Norris, çarpışma için Şampiyona liderini suçladı ve Hollandalı sürücüye olan "saygısını büyük ölçüde kaybettiğini" söyledi.

Şimdi 24 yaşındaki pilot, son şampiyonla arasındaki farkı kapatmaya ve olası bir şampiyonluk mücadelesi vermeye çalışırken Verstappen'le yeniden karşı karşıya gelmeyi bekliyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, leads Lando Norris, McLaren MCL38, after the pair have made contact. Verstappen drives with a damaged wheel and puncture

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images