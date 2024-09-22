Norris: "Verstappen ile bir saniyelik bir fark istemedim, mümkün olan en büyük farkı istedim"
Pole pozisyonundan başladığı 2024 Singapur Grand Prix'sini rahat bir şekilde kazanan Lando Norris, yarıştan sonra açıklamalarda bulundu.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Lando Norris, zaman zaman şampiyona lideri Max Verstappen ile arasındaki farkı 30 saniyeye akadar çıkardığı 2024 Singapur Grand Prix'sini 20 saniye farkla, rahat bir şekilde kazandı.
Pole pozisyonundan başladığı Singapur Grand Prix'sini kazandıktan sonra konuşan Lando Norris şunları söyledi:
"Bu inanılmaz bir yarıştı."
"Duvara biraz fazla yaklaştığım anlar oldu, ortalarda birkaç küçük an yaşadım ama bunun dışında yarışı iyi kontrol ettiğimi düşünüyorum."
"Araba harikaydı. Zorlayabiliyordum, tüm yarış boyunca uçuyorduk ve sadece sonunda rahatlayabildim. Yani güzel bir yarıştı, yine de zordu, biraz nefes nefese kaldım, ama eğlenceliydi."
Bariyerlerle yaşadığı iki tehlikeli an sorulduğunda Norris şöyle cevapladı:
"Bu, mutlaka fazla zorladığınız anlamına gelmiyor, bazen sadece fazla rahatlamış olmanızdan kaynaklanabiliyor."
"Belki ikisinin karışımıydı, ne olduğunu bilmiyorum."
"Bu zorlu bir pist. Hâlâ zorlayıcı ve lastikleri kilitlemek kolay. Yine de zorladım, bir saniyelik bir fark istemedim, mümkün olan en büyük farkı istedim."
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