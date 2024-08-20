Norris: "Verstappen ile arkadaşlığımı sorun haline getirmek istiyorlar"
Lando Norris, bu sezonki şampiyonluk mücadelesinin zorlu geçeceğini düşünüyor.
Lando Norris, bu sezon Max Verstappen ile pilotlar şampiyonluğu için mücadele ediyor.
Aslında bakıldığında İngiliz pilot için şampiyonluk mücadelesi oldukça yeni bir deneyim. Üstelik en yakın rakibi, aynı zamanda yakın bir arkadaşı.
RacingNews365'e verdiği uzun röportajda Norris'e yakın bir arkadaşla şampiyonluk mücadelesi vermenin nasıl olacağı sorulduğunda İngiliz pilot şu yanıtı verdi: "Bu daha önce yaşamadığım ve deneyimlemediğim bir durum, sanırım oldukça zor olurdu."
İlk üç sıralama Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, pole man Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Bu bir dünya şampiyonluğu mücadelesi. Kendime sormam gereken sorular var mı, bunu bilemem."
"Birçok geçiş denemesi yaptım, ama planladığım gibi gitmedi ve çarpıştık."
"Bu durum, daha hoşgörülü ya da daha az hoşgörülü olduğum için olmadı, iki hafta önce paddle oynadık diye de olmadı."
"Hiçbir şey değişmedi. İnsanlar sadece konuşmak ve bunu bir sorun haline getirmek istiyor."
"Ne kadar hazırlıklı olursanız olun bazı durumlar vardır ki, 'Şimdi bu durumdayım' dersiniz. Araçta olduğunuzda yaşadıklarınız, önceden düşündüğünüzden şeylerden çok farklı olabilir."
"Bunların birazını önceden planlayabilirsiniz ama o anın duygusu ve adrenalin ile ne yaşanacağını tam olarak kestiremezsiniz."
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