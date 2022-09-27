Norris: "Verstappen gelmiş geçmiş en yetenekli sürücülerden biri"

Haberi dinle

Max Verstappen 2021 dünya şampiyonluğunu şimdiden cebine koymuş durumda ve bu sezon ikinci şampiyonluğunu da kazanma yolunda ilerliyor.

Önümüzdeki hafta sonu şampiyonluğunu ilan edebilir ancak bunu başarma ihtimali pek yüksek değil. Verstappen Singapur Grand Prix'sini kazansa bile, ana rakipleri Charles Leclerc ve Sergio Perez'in önemli puanlar kaybetmesi gerekiyor. Yine de kalan beş yarışta şampiyonluğunu rahat şekilde ilan edebilir.

Fakat Verstappen, Red Bull RB18'in direksiyonunda harika bir sezon geçiriyor. İlk 16 yarışın 11'in kazanan Hollandalı pilot, iki yarış daha kazanırsa bir sezonda en çok yarış kazanan Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'e katılacak.

Bu, Red Bull Racing'in bu sezonki hakimiyetinin ama daha da çok Verstappen'in performansının önemli bir göstergesi.

Genç sürücünün performansı bazı rakiplerini de etkiledi. Singapur GP'si öncesinde McLaren pilotu Lando Norris'e Verstappen'in 2022'deki performansı hakkında ne düşündüğü soruldu ve İngiliz pilot, etkilendiğini kabul etti.

Norris, "Bence Max harika bir iş çıkardı. Sezon kendisi için oldukça kolay geçti. Neler olduğunu görmek için bir ara bizim aracımıza binmeli (şaka yapıyor)"

"Elbette harika bir iş çıkardı, çok etkileyiciydi. Şimdi Lewis'in önceki yıllarda sahip olduğu gibi, yarışları kazanabilecek bir aracı var. Şansını değerlendiriyor ve her seferinde takım arkadaşını yeniyor."

"Her gün 1. antrenman, 2. antrenman ve hatta 3. antrenman seansında bile hiçbir zaman limitin altına inmiyor, ki bu etkileyici. Her zaman sınırı bulmaya çalışıyor, 1. antrenmanda, o günün ilk turunda bile bazen bizim sıralama turlarında gittiğimizden daha hızlı oluyor."

"Formula 1'in gelmiş geçmiş en yetenekli ve en hızlı pilotlarından biri. Bu yıl ikinci şampiyonluğunu alacağına hiç şüphe yok ve büyük olasılıkla gelecekte birkaç tane daha alacak." dedi.