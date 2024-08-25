Norris: "Verstappen farkı açamayınca kazanabileceğimi hissettim"

2024 Hollanda Grand Prix’sine pole pozisyonundan başlayan Lando Norris, başlangıç anında liderliği Max Verstappen’e kaptırmıştı. Ancak Norris 14. turda Verstappen’i geçerek liderliği geri almayı başardı ve yaklaşık 20 saniyelik büyük bir farkla galibiyete ulaştı.

Norris, en hızlı tur zamanını elde ederek hafta sonunu maksimum puanla kapattı. Böylece Norris, Verstappen’in şampiyona liderliğinden 8 puan daha eksiltti.

Yarışı kazanan Lando Norris, Hollanda Grand Prix’sinin ardından şunları söyledi:

"Cumartesi günü, ne yapabileceğinizi gösteren iyi bir işarettir ve dün çok hızlıydık, bu yüzden büyük umutlarımız vardı. Arabayı sürmek harikaydı.”

“Kazanmak harika bir duygu. Yine birinci tur yüzünden mükemmel bir yarış olduğunu söyleyemem ama yine de çok güzeldi. Tempo güçlüydü, araç inanılmazdı.”

“Max'i zorlayıp geçebildim. Apaçık bir yarıştı. Zor ama keyifliydi.”

"Max'in daha hızlı olacağını düşünmüştüm. Ferrarilere kadar gerilemesi büyük bir sürprizdi."

Lando Norris’e yarışı kazanacağını ne zaman hissettiği sorulduğunda şöyle yanıtladı:

“Yarışın başından itibaren, altıncı ya da yedinci turdan itibaren, Max'in zorlamaya başlamasını ve farkı açmasını bekliyordum ama o bunu hiç yapmadı.”

“O noktadan itibaren mücadelenin içinde olduğumuzu hissettim. O düşmeye devam ediyor gibiydi ve benim hızım da artıyordu.”

“Rahatlayıp baskı yapabileceğimi hissettim.”

Norris’e Verstappen ile şampiyonluk mücadelesi içinde olup olmadığı sorulduğunda,

"Tüm yıl boyunca şampiyonluk mücadelesindeydim, bunu şimdi yapmaya karar vermedim! Uzun bir süredir iyi bir araca sahibim, bu açık.”

"Araba muhteşemdi. Miami'den bu yana en iyisi olduğumuzu söyleyemem ama ortalamada en iyisi biz olduk.”

"Max'i yenmek için fırsatlarımız vardı ama yapamadık. Ama bu geçmişte kaldı.”

"Pek çok alanda gelişmeye çalıştık ve bugünkü gibi bir sonuç bunu kanıtlıyor. Yılın ikinci yarısına iyi bir başlangıç gibi hissettiriyor." diye cevapladı.