Norris: "Verstappen bu hafta sonu en hızlısı, insanlar Red Bull'u yabana atıyor"

Max Verstappen, birkaç zorlu yarışın ardından Spa'daki ıslak zeminde harika bir tur çıkardı ve ilk sırayı aldı.

Ancak pazar günkü yarış için -motor değişikliğinden kaynaklı- 10 sıra grid cezası var ve bu yüzden 11. sıradan başlayacak.

Lando Norris'e göre yarışta büyük bir tehdit olacak.

Norris, hafta sonunun ardından şöyle dedi: "Kesinlikle bir tehdit. Bence tüm hafta sonu en hızlısı oydu."

"Dün 2. antrenmanda motoru açmadılar fakat biz açtık. Yani sadece 0.2 saniye önde olduğumuzu düşünürsek, ellerinde çok daha fazlası vardı."

"Bu bir bakıma iyi bir şey, daha yapacak çok işimiz olduğunu gösteriyor. Son birkaç haftadır birçok harika yarıştan sonra bile, Red Bull'un her zaman mücadelede olduğunu düşündüm."

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"İnsanlar zaman zaman onları yabana atmak istiyor ama Max geçen hafta sonu sıralama turlarında bizimle eşitti ve hemen hemen aynı yarış temposuna sahipti. Sadece bizden daha fazla hata yaptı."

"Bence hep hızlıydı. Şu anda da çok güçlü görünüyorlar. Bu hafta sonu atılan ilk turdan itibaren yarın tehdit oluşturacak en güçlü isim gibi görünüyordu."

"Eminim çok çabuk yükselecek ve bizim için bir noktada tehdit oluşturacak."

Takım patronu Andrea Stella'nın görüşü de farklı değil.

Stella, "Max kesinlikle bir tehdit. Bence kuru zeminde son derece hızlıydı, bugün ıslak zeminde de çok hızlıydı."

"Bu tür pistlerde Red Bull'un bize üstünlük sağlayacağını biliyorduk, bence bu bugün ıslak zeminde ve hatta dün kuru zeminde bunu gördük."

"Dolayısıyla, ilk 10 sıra dışında başlasa bile yarın zafer için favori olmaya devam edecek. Biz de kendimize bakmalıyız, rekabet seviyemizi en iyi şekilde kullanmalıyız."

"İki sert lastikle mutlu olduğumuz bir lastik stratejimiz var ve iyi sürmeli, aracın güçlü yönlerini kullanmalı ve biraz zaman avantaj elde etmeliyiz ki bu sayede Max gridi geçse bile yeterince önde oluruz." dedi.