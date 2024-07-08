Norris: "Verdiğimiz iki karar bugün bize çok şeye mal oldu"
Lando Norris, McLaren'ın bir başka potansiyel galibiyeti 'çöpe attığı' için hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti.
Norris, yarışın açılış turunda Max Verstappen'e pozisyon kaybetmesine rağmen yarış ilerledikçe öndeki Lewis Hamilton ve George Russell'a baskı yapmaya başladı.
McLaren'in lastik sıcaklığını koruma özelliği geçiş lastiklerine geçildiğinde de devam etti ve Norris pist en ıslak halindeyken liderliğini korumayı başardı.
Ancak Norris, kuru lastiklere geçişte başarısız oldu; önce liderliği Hamilton'a kaptırdı ve ardından da yumuşak lastikleri aşınmaya başlayınca Verstappen'e geçildi.
Norris yarıştan sonra şunları söyledi: "Takım doğru kararları veremedi, ama kendimi de suçluyorum."
"Bu pozisyonda olmaktan ve yeterince iyi bir iş çıkaramadığım için bahaneler üretmekten nefret ediyorum."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Mükemmel bir tur atmış olsam bile, yumuşak lastiğe geçme kararımız yanlıştı ve bence ne olursa olsun Lewis yine de kazanacaktı."
"Verdiğimiz iki karar bugün bize çok şeye mal oldu, bu yüzden özellikle burada oldukça hayal kırıklığı yarattı."
Norris, McLaren'in ilk etapta Mercedes ikilisinin gerisinde kaldığını, ancak pist koşulları daha ıslak hale geldiğinde MCL38'lerin Mercedes'e göre iyileşmeye başladığını düşünüyor.
"Bence bugün yeterince hızlı değildik. Hava tamamen kuruyken Mercedes çok daha hızlıydı. Bu yüzden yapmamız gereken işler var."
"Takım olarak çalışmaya devam etmeliyiz. Kendi işlerim üzerinde çalışmaya devam etmeli ve bunları bir araya getirmeye çalışmalıyım çünkü hâlâ pek çok olumlu şey var."
"Ancak bu sezon birkaç kez bizim olması gereken galibiyeti çöpe atmış olmamız sinir bozucu."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
FIA, Avusturya'da Verstappen'in siyah-beyaz uyarı bayrağı alması gerektiğini kabul etti
McLaren: 'FIA, Verstappen'in uyarı alması gerektiğini kabul etti'
Verstappen: "Zak Brown da kim?"
Stella: "Düzensiz turlar attık ama rekabetçiyiz"
Norris: "Ufak bir hata yaptım"
McLaren, topladığı veriler ışığında Verstappen'in kuralları ihlal ettiğinden emin
Son Haberler
FIA, Avusturya'da Verstappen'in siyah-beyaz uyarı bayrağı alması gerektiğini kabul etti
Hamilton: "Bu zafer benim için çok değerli"
Wolff: "Hamilton'ın üzerinden büyük bir yük kalktı"
Ocon sezon bitmeden Alpine'den ayrılacak mı?
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar