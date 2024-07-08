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Formula 1 Britanya GP

Norris: "Verdiğimiz iki karar bugün bize çok şeye mal oldu"

Lando Norris, McLaren'ın bir başka potansiyel galibiyeti 'çöpe attığı' için hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti.

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, with his trophy

Norris, yarışın açılış turunda Max Verstappen'e pozisyon kaybetmesine rağmen yarış ilerledikçe öndeki Lewis Hamilton ve George Russell'a baskı yapmaya başladı.

McLaren'in lastik sıcaklığını koruma özelliği geçiş lastiklerine geçildiğinde de devam etti ve Norris pist en ıslak halindeyken liderliğini korumayı başardı.

Ancak Norris, kuru lastiklere geçişte başarısız oldu; önce liderliği Hamilton'a kaptırdı ve ardından da yumuşak lastikleri aşınmaya başlayınca Verstappen'e geçildi.

Norris yarıştan sonra şunları söyledi: "Takım doğru kararları veremedi, ama kendimi de suçluyorum."

"Bu pozisyonda olmaktan ve yeterince iyi bir iş çıkaramadığım için bahaneler üretmekten nefret ediyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Mükemmel bir tur atmış olsam bile, yumuşak lastiğe geçme kararımız yanlıştı ve bence ne olursa olsun Lewis yine de kazanacaktı."

"Verdiğimiz iki karar bugün bize çok şeye mal oldu, bu yüzden özellikle burada oldukça hayal kırıklığı yarattı."

Norris, McLaren'in ilk etapta Mercedes ikilisinin gerisinde kaldığını, ancak pist koşulları daha ıslak hale geldiğinde MCL38'lerin Mercedes'e göre iyileşmeye başladığını düşünüyor.

"Bence bugün yeterince hızlı değildik. Hava tamamen kuruyken Mercedes çok daha hızlıydı. Bu yüzden yapmamız gereken işler var."

"Takım olarak çalışmaya devam etmeliyiz. Kendi işlerim üzerinde çalışmaya devam etmeli ve bunları bir araya getirmeye çalışmalıyım çünkü hâlâ pek çok olumlu şey var."

"Ancak bu sezon birkaç kez bizim olması gereken galibiyeti çöpe atmış olmamız sinir bozucu."

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