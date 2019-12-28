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Formula 1 / Son dakika

Norris ve Sainz'ın pistteki agresiflikleri, Seidl'ın hoşuna gidiyor

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Norris ve Sainz'ın pistteki agresiflikleri, Seidl'ın hoşuna gidiyor
28 Ara 2019 17:35

McLaren takım patronu Andreas Seidl, sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz'ın 2019 boyunca pistte sergiledikleri yeteneklerden memnun kalmış gibi görünüyor.

McLaren Formula 1 takımı patronu Andreas Seidl, Carlos Sainz ve Lando Norris'in 2019 sezonu boyunca pistte gösterdikleri agresif yaklaşımdan memnun olduğunu dile getirdi.

2019 sezonuna tamamen yeni bir sürücü kombinasyonuyla katılan McLaren'ı, sürücüleri Norris ve Sainz takımlar şampiyonluğunda dördüncü sıraya taşıdı.

Ayrıca Sainz, gridin arkasından mücadeleye başladığı Brezilya GP'de üçüncü sıraya yükselerek, McLaren'ı 2014'ten bu yana ilk kez podyumun basamaklarına tırmandırmayı başardı.
 

Sürücülerinin gösterdiği agresiflikten konu açılınca Seidl, onların bu yaklaşımından övgüyle bahsetti.

"Carlos'un sahip olduğu yarış hünerlerini görmek güzel. İki sürücümüzün de her zaman agresif olmasını seviyorum. Araçlarının dışında oldukça hoş ve kibar çocuklar, ki bu takım için harika. Bu durum takım içinde güçlü bir ruha sahip olmamızı sağlıyor, bu sayede kendimizi ileriye taşıyabiliyoruz." dedi.

"Ancak söz konusu yarış startı, ilk tur ve geçiş yapmak olunca, güzel sonuçlar elde edebilmek adına, onların gösterdiği agresif ve kararlı tutumu seviyorum."

"Carlos'un son birkaç yarışta, özellikle de Abu Dhabi'de yaptıkları, onun bizim için hem şimdi hem de gelecek için doğru adam olduğunu kanıtlıyor." diye ekledi.
 
Norris ve Sainz sezon boyunca kafa kafaya mücadele ettiler, öyle ki sıralama turlarında Norris'in üstünlüğünde 11'e 10 sonuç elde edildi ancak ikili pistte nadiren birbiriyle savaş verdi.
 

Takım içi tek sorun, Çin Grand Prix'sinin ilk turunda, Sainz ve Norris temas yaşadığında oldu. Seidl, kendisinin takıma katılmasından önce yaşanan bu olayın ardından farklı görüşlerin ortaya çıktığını söyledi.

Çeviri: İnci Beğen

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