Norris ve Sainz Dünya Akıl Sağlığı Günü için kasklarını tanıttı

Sainz ve Norris Ağustos ayında Mind’a para toplamak için yapılan bir özel kask tasarlama etkinliğinde yer aldı, dizayn edilen kaskları çekilişle dağıtıldı ve vakfa akıl sağlığı krizleriyle savaşması için 70,000 £’ın üzerinde bağış toplandı.

Onaylanan kasklar by hafta sonunda Nürburgring’de kullanılması için üretildi. Cumartesi günkü antrenman turlarıyla Norris ve Sainz kullanımına başladılar.

İki pilot da parlak ve renkli dizaynlar tercih ettiler. Sainz beyaz bir zeminde renkli girdap dizaynlarına yönelirken Norris etrafa saçılmış boyaların üstünde ‘Mind’ yazan bir tasarımı tercih etti.

Ödüllü bir çekiliş ise Kasım ayının sonunda gerçekleşecek ve bu yolla yarışta kullanılan kasklar açık arttırmaya çıkarılırken Mind’a da bağış toplanmış olacak.

McLaren ise Eifel GP hafta sonu boyunca MCL35’lerin üzerinde ve pilotların kasklarında “Mind’ı destekliyoruz” ve “#DünyaAkılSağlığıGünü” yazılarını barındıracak.

McLaren’ın satış ve pazarlama müdürü Mark Waller, “Bu hafta sonu takımımız adına Dünya Akıl Sağlığı Günü’nün tanıtımı ve vakıf ortağımız Mind’ın çalışmalarına dikkat çekmemiz açısından çok önemli.”

“Dünya genelinde milyonlarca insanın akıl sağlığı üzerinde koronavirüs bir tehdit oluşturuyor. Daha iyi bir akıl sağlığı için sesimizi yükseltmeye McLaren’da çok önem veriyoruz ve etrafımızdaki insanlara gerekli desteği vermek için öğrenmeye ve çabalamaya çalışıyoruz.” dedi.

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Motorsport.com’a konuşan Norris, “Kaskları birkaç hafta önce tasarladık, çok zevkliydi.”

“Bence önemli bir konu çünkü birçok insanın sıkıntılar yaşadığı bir konu olmasına rağmen diğer hastalıklar kadar konuşulmuyor.”

“Çok önemli bir şey. Eğer herkesin en yüksek performansını göstermesini istiyorsanız onlara en iyi oldukları ve en rahat ettikleri ortamı sağlayacaksınız.”

“Bence Mind’la yapabileceğimizin en iyisini yapmamız çok önemli, ilerisi için de Mind’la çok güzel ve konuya dikkat çekecek çalışmalarımız var.”

“İleride yarış sürücüleri olmak isteyen çocuklar ve diğer insanlara yardım etmek ve kendilerine inanıp yeterince kararlı ve sıkı çalışırlarsa istediklerini elde edebileceklerini göstermeye çalışıyoruz ve bu konuda çok gurur duyuyorum.” dedi.