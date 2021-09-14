Norris ve Russell, Albon'un spora dönmesinden memnun

Lando Norris ve George Russell, uzun zamandır hem dostları hem de pistteki rakipleri Alex Albon'un 2022 için Williams'ta yer almasını görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Red Bull yedek pilotu, gelecek sezon için Mercedes’le anlaşan Russell'ın yıl sonunda boşalacak koltuğunu aldı.

Üçlü, motor sporları basamaklarını beraber tırmandı ve hepsi aynı anda Formula 1'de ilk kez sahneye çıktı. Albon, bu sezon Red Bull tarafından yedek pilotluğa düşürülmesinden sonra sonra, McLaren sürücüsü Norris, Taylandlı-İngiliz sürücünün gelecek yıl daha fazla pist üzeri savaş için gridde olmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Norris, Formula1.com'a yaptığı açıklamada, "Açıkçası benim için değişen pek bir şey yok ama Alex'i seviyorum, o benim en iyi arkadaşlarımdan biri."

"Ona çok saygı duyuyorum ve onun çok iyi bir sürücü olduğunu düşünüyorum."

"Formula 1'de ikinci fırsatı elde etmesi bence iyi bir şey. Umarım başarılı olur ve yapabileceklerini herkese gösterir."

"Üçümüz [Norris, Albon ve Russell], birlikte çok sayıda röportaj, videolar falan yaptık ve çok eğlendik. "

"Bir bakıma birlikte büyüdük, bu yüzden çok mutluyum çünkü onlar tanıdığım insanlar ve onlara çok saygı duyuyorum. Onun tekrar burada olması çok güzel." dedi.

Russell'a da Williams'ın Albon tercihi soruldu. Russell, takımına 25 yaşındaki sürücünün bu iş için doğru kişi olduğunu söylediğini doğruladı ve arkadaşını tekrar Formula 1'de görmekten son derece mutlu olduğunu söyledi.

Russell, The Race'e, “Alex harika bir sürücü.”

"Red Bull'da zor zamanlar geçirdi. Fakat daha güçlü bir şekilde geri döneceğini düşünüyorum."

"Yaptığı her şeyde her zaman elinden geleni ortaya koydu. Williams'taki ortamın ve ruhun ona tam uyacağına ve gerçekten iyi performans göstereceğine eminim. Bu gridde bir şansı hak ettiğine gerçekten inanıyorum."

"Red Bull'da gerçekten zor zamanlar geçirmesine rağmen onun en iyi sürücülerden biri olduğunu düşünüyorum ve bence Williams, kendini geliştirmesi için kesinlikle doğru yer."

"Son üç yıldır oradayım, ekibi tanıyorum, Jost'un [Capito, Williams CEO'su] takımı nasıl yönettiğini biliyorum ve Alex'i gerçekten iyi tanıyorum."

"Birlikte çok başarılı olacaklarına eminim." dedi.

Çeviri: Hasan Mert Şanlı