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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Norris ve Ricciardo, takım emirleri konusunda farklı görüşlere sahipler

Lando Norris, son turlarda Daniel Ricciardo'yu geçmesine engel olan takım emirleri hakkında konuştu.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Norris ve Ricciardo, takım emirleri konusunda farklı görüşlere sahipler
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Yarışın başlangıcında McLaren pilotları farklı stratejileri tercih etmişlerdi. 11. sıradaki Norris'te orta, hemen arkasındaki Ricciardo'da sert hamur vardı.

İlk turlarda Ricciardo takım arkadaşına karşı iyi bir tempo tutturmayı başarmıştı, ancak pit stoplar öncesinde kendisine geçiş yapmaması yönünde bir uyarı gitti.

Ancak bitime yaklaşık 20 tur kala Sanal Güvenlik Aracı piste girdi ve bu periyotta pit stop yapan Ricciardo büyük avantaj kazanarak Norris'in önüne geçmeyi başardı.

Yarışın son turlarında Fernando Alonso'nun peşine düşen Ricciardo geçmek için bir fırsat yakalayamazken, hemen bir sıra gerideki Norris bir şans istediğini söylüyordu. Ancak takım Norris'e yerini korumasını söyledi ve Ricciardo 8, Norris 9. sırada damalı bayrağı gördü.

Autosport/Motorsport.com'a takım emirleriyle ilgili konuşan Norris, "Bence oldukça basit."

"Pite girmeden hemen önce Daniel'in beni geçebileceği bir tur vardı ama geçemedi. Ona ben pite girene kadar [Pierre] Gasly'ye karşı savunma yapması söylendi, ancak ben de bir sonraki tur pite girdim. Sanırım beklediği bir turun karşılığı olarak benim de onu geçmemi istemediler."

"Normalde onu geçebilirdim, 1. viraja gelinirken hemen yanındaydım ve ne yapacağıma karar vermekte zorlanıyordum. Sert lastiklerde iyi bir tempo tutturmuştum."

"Sonunda takımın kararını uygulamaya ve buna bağlı kalmaya karar verdim. Daniel VSC periyodunda pit stop yapma şansına sahipti ve piste döndüğünde orta hamur tercih etmişti. Dolayısıyla onun daha hızlı olduğunu ve Fernando'ya daha rahat saldırabileceğini düşündüm."

"Takım olarak, bugün iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum, istediğimizi yaptık ve puanlar kazandık." 

Fernando Alonso, Alpine A522, Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fernando Alonso, Alpine A522, Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Dürüst olmak gerekirse, sekizinci veya dokuzuncu olmak arasında pek fark yok. Sadece mümkün olduğunca yukarılarda bitirmek istiyoruz."

"Ancak içinde bulunduğumuz durumların farklı olduğunu anlamamız lazım. Daniel'in ben pite girene kadar beklediği o turun hiçbir şeyi değiştirdiğini düşünmüyorum. Muhtemelen yine Fernando'nun arkasında olacaktı ve muhtemelen yine benin önümde olacaktı. Sanal güvenlik aracından faydalandı." 

"Önümde, arkamda ya da farklı bir pozisyonda bulunmasının sebebi yarış sırasında yaptığımız bir hamleden kaynaklanmıyordu."

"Ricciardo'nun beklemesinin bana yardımcı olacağını düşündük, ama bariz bir etkisi olmadı. Bu nedenle yarışın sonunda birbirimize karşı kazanacak ya da kaybedecek bir şeyimiz yoktu."

Ricciardo, emirlerin kendi lehine olduğunu kabul etti, ancak Norris'in de Alonso'yu yakalayamayacağında ısrarcıydı.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Avustralyalı pilot, "Bence sert lastik daha iyi bir seçenekti. İlk turlarda daha hızlıydık, bu noktada bazı takım emirleriyle karşılaştık."

"Yarışın sonlarında ise Lando daha hızlıydı, bu kez de o bazı takım emirleriyle karşılaştı. Her iki taraf da bundan etkilendi."

"Yarışın başlarında onun DRS'sindeydim ve gaza bastım, imkanım olmasına rağmen geçiş yapmadım. Yarışın sonlarında o benim DRS'mdeydi ve muhtemelen bir iki tur kala beni geçebilecek durumdaydı. Muhtemelen yaptığım iyilik karşılık buldu."

"Ancak ona yol versem dahi Fernando'ya karşı ekstra bir şeyler yapabileceğini düşünmüyorum. Yarışın başlarında Lando'nun 16. virajdan Alpine'in hemen arkasında çıktığını ve hala geçemediğini gördüm."

"Günün sonunda ne olursa olsun yine de sekizinci ve dokuzuncu bitireceğimizi düşünüyorum." dedi.

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