Norris ve Ricciardo, Senna'nın yarıştığı McLaren F1 araçlarını kullanacak

Goodwood Festival of Speed, geçen yıl COVID-19 pandemi nedeniyle iptal edilmişti ancak organizatörler, bu yıl etkinliği gerçekleştirme kararı aldılar.

McLaren, bu etkinliğe katılacağını resmen açıkladı ve etkinliğe Formula 1 pilotlarının da katılacağını duyurdu.

İngiliz ekip bu yıl Norris'in yanına daha önce Formula 1'de yarış kazanan Daniel Ricciardo'yu getirmişti.

İkili, festivalin Hillclimb sınıfında yer alacağı açıklanan ilk sürücüler oldular.

Hafta sonu boyunca hem Norris hem de Ricciardo, Senna'nın en ikonik araçlarından üçünü 1990 MP4/5, 1991 MP4/6 ve baskın performansıyla bilinen 1988 MP4/4'ü sürecek.

Her iki sürücü de 2019 yılında bu etkinlikte yer almıştı.

Bu yılki etkinlik İngiliz Grand Prix'sinden bir hafta önce, yani 8-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Fotoğraf: Sutton Images