Norris ve Ricciardo, Monako'da "sağlam puanlar" almak istiyor

McLaren, bu yıl şimdiye kadar yapılan tüm yarışlarda iki araçla birden puan almayı başardı ve şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor.

Bu hafta sonu özel bir renk düzeniyle yarışacak İngiliz ekipte Lando Norris, hafta sonu için heyecanlı olduğunu söyledi.

Norris, "Monako'da tekrar yarışacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Çok fazla tarihi olan harika bir pist ve Formula 1'deki en zorlu pistlerden bir tanesi. Gulf renkleriyle yarışmak ve takımla beraber bir tarih yazmak harika."

"Mavi ve turuncu renk gerçekten çok iyi görünüyor ve taraftarların da Monako caddelerinde yarışırken bizi seyretmekten keyif alacağını düşünüyorum. Ayrıca Gulf renklerinden esinlenerek hazırlanmış özel bir kask da takacağım."

"Şahsen benim için değil, takım için de güçlü bir sezon başlangıcı oldu. Hem sürücüler hem de takımlar şampiyonasında güçlü bir mücadele ile karşı karşıyayız. Bu yüzden mümkün olduğunca çok performans elde etmemiz gerektiğini biliyoruz. Monako'da zor bir hafta sonu olacak ve perşembe günü iyi şekilde başlamak ve pazar günü iyi puanlar almak için çok çalışacağız."

Daniel Ricciardo da bu hafta sonu "sağlam puanlar" kazanmak istediğini belirtti.

"Monako'da tekrar yarışacağım için heyecanlıyım ancak bu hafta sonu Gulf renkleriyle yarışmak heyecan seviyesini daha da artırıyor. Bu hafta sonu takımın tüm renk düzenine uyacak özel bir retro kaskım da olacak."

"Monako, takvimdeki en sevdiğim pist ve geçen yıl orayı çok özledim. Sürüş yapması eşsiz bir yer ve Formula 1 pilotları olarak orada yarıştığımız için inanılmaz derecede şanslıyız. Bir pist gününde sürüş yapabileceğiniz dünyadaki diğer pistler gibi değil."

"Son birkaç yarışta çok fazla ilerleme kaydettik ve İspanya'da bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Araç ile anlaşmaya ve güven yakalamaya başlıyorum."

"Sıralama turlarının ne kadar önemi olduğu ve yarışın ne kadar yakın geçtiği göz önüne alındığında, Monako'da yapmamız gereken işler olacak, fakat elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve takım için bazı sağlam puanlar elde etmeye çalışacağız."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images