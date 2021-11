Norris ve Ricciardo, Meksika GP için heyecanlı

Meksika Grand Prix'si, zorlu üçlü yarıştan ilki olacak ve yüksek rakım nedeniyle hafta sonu bazı sürprizler olabileceği düşünülüyor.

McLaren pilotu Lando Norris, Meksika GP öncesi şöyle konuştu: "Yaklaşık iki yıl aradan sonra Mexico City'e geri dönmek harika. Pistin, şehrin ortasında olduğu harika bir yer, bu da her zaman harika bir atmosfere yol açıyor."

"Burası oldukça benzersiz bir pist ve 2019'da sürüş yapmaktan büyük keyif almıştım. Bu yüzden geçen yıl orada yarışmadığımız zaman hayal kırıklığına uğradım."

"Meksika, önümüzdeki üç hafta boyunca yapılacak yoğun bir yarış serisinin başlangıcı olacak."

"Simülatörde, hazırlık yapabilmek için çok fazla çalışıyorum. Austin'den bu yana geçen zamanı, her üç piste birden hazırlanmak için kullandım."

"Geri dönmeye hazırım ve tekrar piste çıkmak için sabırsızlanıyorum."

McLaren pilotu Daniel Ricciardo da Meksika'da yarışmayı çok sevdiğini ve hafta sonu mümkün olduğunca çok puan almaya odaklanacaklarını belirtti.

"Meksika'ya dönmek için sabırsızlanıyorum. Oraya gitmeyeli uzun zaman oldu. Atmosfer orada her zaman harika oluyor ve stadyum bölümü, kesinlikle pistin harika bir parçası. Taraftarlar da dünyanın en tutkulu fanlarından bazıları."

"Orada ve Brezilya'da arka arkaya yarış düzenlediğimiz için çok şanlıyız çünkü yarışlardaki heyecan olağanüstü."

"Orada Austin'le olanla benzer bir mücadele bekliyorum ama geçen yıl orada yarışmadığımız için performans anlamında nerede olacağımızı söylemek zor."

"Takım olarak neler yapabileceğimize odaklanacağız, mümkün olduğunca çok puan almaya çalışacağız ve gridin nasıl şekillendiğini göreceğiz."

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid with his engineer

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images