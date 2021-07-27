Norris ve Ricciardo, Macaristan'da "yüksek puanlar" almayı hedefliyor

McLaren'ın genç yeteneği Lando Norris, bu yıl şimdiye kadarki tüm yarışlarda puan almayı başardı ve oldukça güçlü bir seri yakaladı.

Macaristan GP öncesi konuşan Norris şöyle dedi: "Macaristan'a dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum çünkü 2017'de ilk resmi Formula 1 testimi burada yaptığım için pistle ilgili güzel anılarım var."

"Bu yıl, sezona iyi bir başlangıç ​​yaptık ve yaz tatili öncesinde yılın ilk yarısını yüksek bir seviyede bitirmek istiyoruz."

"Macaristan GP'de her şeyi doğru yapmak oldukça zor ve takımlar şampiyonasındaki en yakın rakiplerimizden daha iyi performans göstermenin kolay olmayacağını biliyoruz."

"Yine de aradaki farkı daha da artırmak ve sezonun ilk yarısını güçlü şekilde bitirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Daniel Ricciardo ise son yarışlarda iyi bir ivme yakalamayı başardı ve Britanya'da bu yılki en iyi yarışlarından birini çıkardı.

Avustralyalı pilot, daha önce kazandığı Macaristan GP öncesi şöyle konuştu: "Budapeşte'ye gitmek için sabırsızlanıyorum, takvimdeki en sevdiğim pistlerden biri ve geçmişte orada yarış kazanmayı başardım. Araçta yüksek yere basma gücü gerektiren çok sıkı ve teknik bir pist. Ancak bu, benim için durumu daha heyecan verici ve zorlu kılıyor. Burası gerçek bir yarış pisti."

"Geçiş yapmanın zor olabileceği bir pist, bu yüzden Cumartesi günü performansımızdan maksimum derecede faydalanmak adına çok çalışacağız ve bunu yaptığımız takdirde pazar günü için işimizi biraz daha kolaylaşabilir."

"Her zaman olduğu gibi elimizden geldiğince çok puan kazanmak adına çok çalışacağız ve takımlar şampiyonası için savaşmaya devam edeceğiz."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 and George Russell, Williams FW43B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images