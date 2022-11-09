Norris ve Ricciardo, Brezilya'da puan hedefliyor

McLaren, Alpine ile yoğun bir dördüncülük savaşına girmiş durumda ve puan farkları her hafta sonu değişiyor.

Bu hafta sonu Interlagos yarışı yapılacak ve bu bir sprint hafta sonu olduğu için masanın üzerinde daha fazla puan olacak.

McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris de, Brezilya'daki puan serisini devam ettirme niyetinde.

Norris, "Interlagos ilginç bir pist. Zengin tarihi ve muhteşem Brezilyalı taraftarlarıyla unutulmaz bir atmosfer oluyor. Bu pistte iki kez yarıştım ve ikisinde de puan aldım, dolayısıyla planım bu eğilimi sürdürmek."