Norris ve Ricciardo, Brezilya'da puan hedefliyor
McLaren pilotları, bu hafta sonu Brezilya'iyi performans göstermeyi ve hafta sonunu puanla kapatmayı hedefliyorlar.
McLaren, Alpine ile yoğun bir dördüncülük savaşına girmiş durumda ve puan farkları her hafta sonu değişiyor.
Bu hafta sonu Interlagos yarışı yapılacak ve bu bir sprint hafta sonu olduğu için masanın üzerinde daha fazla puan olacak.
McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris de, Brezilya'daki puan serisini devam ettirme niyetinde.
Norris, "Interlagos ilginç bir pist. Zengin tarihi ve muhteşem Brezilyalı taraftarlarıyla unutulmaz bir atmosfer oluyor. Bu pistte iki kez yarıştım ve ikisinde de puan aldım, dolayısıyla planım bu eğilimi sürdürmek."
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Sprint yarışı sayesinde yarışın başlangıcı için daha yüksek pozisyonlar elde etme fırsatımız olacak. Umarım, fazladan puanlar kazanabiliriz."
"Sezon sonundayız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.
McLaren pilotu Daniel Ricciardo ise Meksika'daki iyi performansın ardından keyfinin yerinde olduğunu söylüyor.
Ricciardo, "Sao Paulo'ya geldiğim için mutluyum. Taraftarlar harika ve dışarıda tam bir karnaval havası var."
"Pist, inişler/çıkışlar ve virajlardaki eğimler nedeniyle çok ilginç. Tüm bunlar nedeniyle bizi ilginç bir yarış bekliyor, aynı zamanda Cumartesi günkü sprint yarışı sayesinde taraftarlar için de ilginç bir hafta sonu olacak."
"Mexico City'deki iyi sonuçtan sonra keyfim yerinde. Bu hızı sezonun son iki yarışında korumaya çalışacağız." dedi.
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