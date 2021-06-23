Norris ve Ricciardo, Avusturya yarışları için heyecanlı

Bu yıl Red Bull ve AlphaTauri ile beraber tüm yarışlardan puanla ayrılan üç takımdan birisi olan McLaren, Fransa'da topladığı 18 puanın ardından şampiyonada Ferrari'yi ardında bırakmayı başardı. Yarışda hem Lando Norris hem de takım arkadaşı Daniel Ricciardo çok iyi tempo yakalayarak 5. ve 6. sıralarda finiş gördüler. Topladıkları bu 18 puan da, Ferrari'nin 16 puan önüne geçmelerini sağlamış durumda. Lando Norris, bu yıl tüm yarışlarda ilk sekiz içine girdi ve hatta İspanya yarış tüm yarışlarda ilk beşteydi.

12 yarışlık bir puan serisine sahip olan Norris, Avusturya yarışları öncesi şöyle dedi: "Arka arkaya iki hafta sonu geçireceğimiz Avusturya'yı sabırsızlıkla bekliyordum çünkü Formula 1'deki ilk podyumumu aldığım yer orasıydı. Geçen sezon Spielberg'deki her iki yarışta da başarılı bir performans sergiledik ve umarım bunu tekrarlayabiliriz."

"Başarının garantisi yok. Geçen yıl iyiydik ama şimdi hem araç hem de lastikler farklı. Tamamen kendi işimize odaklanacağız ve Fransa ile aynı sonuçları elde etmek için adım adım ilerleyeceğiz. Özellikle sıralama temposunu artırmaya odaklanacağız."

Zorlu geçen son iki cadde yarışının ardından Fransa'da altıncı olarak sekiz puan alan Daniel Ricciardo ise şöyle konuştu: “Avusturya'daki çifte yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Yarışlardan biri veya her ikisi birden yağmurlu olabilir, sonuç olarak aynı pistteki her iki yarış da tamamen farklı olabilir."

"Aynı pistte iki yarış, araçla çalışmak ve kendinizi geliştirmek için harika bir fırsat. Fransa'da elde edilen başarıyı geliştirmeyi, uzun zamandır beklenen istikrarı yakalamayı ve takım için birkaç puan daha kazanmayı umuyorum."

"Mücadele sıkı olacak ama elimden gelenin en iyisini yapacağım."

McLaren takım patronu Andreas Seidl ise, "Yoğun Grand Prix programında yedek parça sıkıntısı yaşamamak için araçların dayanıklılığını yüksek seviyede tutmak önemli olacak."

"Rakiplerimizle kıyasıya bir mücadele içindeyiz ve farklar çok az. Önümüzdeki yarışlarda her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye, odaklanmaya ve her seanstan en iyi şekilde yararlanmaya hazır olmalıyız. Sıralamalarda daha fazlasını yapmamız gerekiyor ki bu da yarışlarda daha iyi puanlar alma şansımızı artıracak." diye ekledi.

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images