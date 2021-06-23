Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Wolff, Red Bull'un yeni motorla performans kazandığından emin Sonraki / Prost: “Alonso, en iyi formuna geri döndü”
Formula 1 / Fransa GP Haberler

Norris ve Ricciardo, Avusturya yarışları için heyecanlı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Lando Norris ve takım arkadaşı Daniel Ricciardo, önümüzdeki iki haftada yapılacak Steiermark ve Avusturya yarışları için heyecanlı olduklarını söylediler.

Norris ve Ricciardo, Avusturya yarışları için heyecanlı

Bu yıl Red Bull ve AlphaTauri ile beraber tüm yarışlardan puanla ayrılan üç takımdan birisi olan McLaren, Fransa'da topladığı 18 puanın ardından şampiyonada Ferrari'yi ardında bırakmayı başardı. Yarışda hem Lando Norris hem de takım arkadaşı Daniel Ricciardo çok iyi tempo yakalayarak 5. ve 6. sıralarda finiş gördüler. Topladıkları bu 18 puan da, Ferrari'nin 16 puan önüne geçmelerini sağlamış durumda. Lando Norris, bu yıl tüm yarışlarda ilk sekiz içine girdi ve hatta İspanya yarış tüm yarışlarda ilk beşteydi.

12 yarışlık bir puan serisine sahip olan Norris, Avusturya yarışları öncesi şöyle dedi: "Arka arkaya iki hafta sonu geçireceğimiz Avusturya'yı sabırsızlıkla bekliyordum çünkü Formula 1'deki ilk podyumumu aldığım yer orasıydı. Geçen sezon Spielberg'deki her iki yarışta da başarılı bir performans sergiledik ve umarım bunu tekrarlayabiliriz."

"Başarının garantisi yok. Geçen yıl iyiydik ama şimdi hem araç hem de lastikler farklı. Tamamen kendi işimize odaklanacağız ve Fransa ile aynı sonuçları elde etmek için adım adım ilerleyeceğiz. Özellikle sıralama temposunu artırmaya odaklanacağız."

Zorlu geçen son iki cadde yarışının ardından Fransa'da altıncı olarak sekiz puan alan Daniel Ricciardo ise şöyle konuştu: “Avusturya'daki çifte yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Yarışlardan biri veya her ikisi birden yağmurlu olabilir, sonuç olarak aynı pistteki her iki yarış da tamamen farklı olabilir."

"Aynı pistte iki yarış, araçla çalışmak ve kendinizi geliştirmek için harika bir fırsat. Fransa'da elde edilen başarıyı geliştirmeyi, uzun zamandır beklenen istikrarı yakalamayı ve takım için birkaç puan daha kazanmayı umuyorum."

"Mücadele sıkı olacak ama elimden gelenin en iyisini yapacağım."

McLaren takım patronu Andreas Seidl ise, "Yoğun Grand Prix programında yedek parça sıkıntısı yaşamamak için araçların dayanıklılığını yüksek seviyede tutmak önemli olacak."

"Rakiplerimizle kıyasıya bir mücadele içindeyiz ve farklar çok az. Önümüzdeki yarışlarda her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye, odaklanmaya ve her seanstan en iyi şekilde yararlanmaya hazır olmalıyız. Sıralamalarda daha fazlasını yapmamız gerekiyor ki bu da yarışlarda daha iyi puanlar alma şansımızı artıracak." diye ekledi.

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Wolff, Red Bull'un yeni motorla performans kazandığından emin

Önceki haber

Wolff, Red Bull'un yeni motorla performans kazandığından emin

Sonraki haber

Prost: “Alonso, en iyi formuna geri döndü”

Prost: “Alonso, en iyi formuna geri döndü”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff, Red Bull'un yeni motorla performans kazandığından emin

2s
2
Formula 1

Prost: “Alonso, en iyi formuna geri döndü”

36 dk
3
Formula 1

Pirelli, 2021 sezonu için yeni lastikler hazırlıyor!

4s
4
Formula 1

Norris, Ricciardo ile "agresif savunması" hakkında konuşmayı planlıyor

19s
5
Formula 1

Mercedes tarzı düzenlemeler, McLaren'a yardımcı oluyor

15 dk
Son Haberler
Mercedes tarzı düzenlemeler, McLaren'a yardımcı oluyor
F1

Mercedes tarzı düzenlemeler, McLaren'a yardımcı oluyor

15dk
Prost: “Alonso, en iyi formuna geri döndü”
F1

Prost: “Alonso, en iyi formuna geri döndü”

36dk
Norris ve Ricciardo, Avusturya yarışları için heyecanlı
F1

Norris ve Ricciardo, Avusturya yarışları için heyecanlı

1s
Wolff, Red Bull'un yeni motorla performans kazandığından emin
F1

Wolff, Red Bull'un yeni motorla performans kazandığından emin

2s
Ferrari, Mission Winnow logosuyla ilgili sorunlara rağmen Philip Morris'le yeni anlaşma için görüşüyor
F1

Ferrari, Mission Winnow logosuyla ilgili sorunlara rağmen Philip Morris'le yeni anlaşma için görüşüyor

3s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Wolff, Red Bull'un yeni motorla performans kazandığından emin Fransa GP
Formula 1

Wolff, Red Bull'un yeni motorla performans kazandığından emin

Marko: "Perez şu anda Bottas'tan daha iyi bir iş yapıyor" Fransa GP
Formula 1

Marko: "Perez şu anda Bottas'tan daha iyi bir iş yapıyor"

Özel röportaj: Serdar Bostancı ile Ford Fiesta Rally Cup üzerine
TÜRK SPORCULAR

Özel röportaj: Serdar Bostancı ile Ford Fiesta Rally Cup üzerine

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes tarzı düzenlemeler, McLaren'a yardımcı oluyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes tarzı düzenlemeler, McLaren'a yardımcı oluyor

Wolff, Red Bull'un yeni motorla performans kazandığından emin
Formula 1 Formula 1

Wolff, Red Bull'un yeni motorla performans kazandığından emin

Prost: “Alonso, en iyi formuna geri döndü”
Formula 1 Formula 1

Prost: “Alonso, en iyi formuna geri döndü”

Wolff: "Avusturya'da maksimum seviyede zorlayacağız"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Avusturya'da maksimum seviyede zorlayacağız"

Pirelli, 2021 sezonu için yeni lastikler hazırlıyor!
Formula 1 Formula 1

Pirelli, 2021 sezonu için yeni lastikler hazırlıyor!

Norris ve Ricciardo, Avusturya yarışları için heyecanlı
Formula 1 Formula 1

Norris ve Ricciardo, Avusturya yarışları için heyecanlı

Hakkinen: ''Red Bull doğru, Mercedes yanlış yaptı''
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: ''Red Bull doğru, Mercedes yanlış yaptı''

Ferrari'nin Fransa GP kabusuna ne sebep oldu?
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin Fransa GP kabusuna ne sebep oldu?

Son Haberler

Mercedes tarzı düzenlemeler, McLaren'a yardımcı oluyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes tarzı düzenlemeler, McLaren'a yardımcı oluyor

Prost: “Alonso, en iyi formuna geri döndü”
Formula 1 Formula 1

Prost: “Alonso, en iyi formuna geri döndü”

Norris ve Ricciardo, Avusturya yarışları için heyecanlı
Formula 1 Formula 1

Norris ve Ricciardo, Avusturya yarışları için heyecanlı

Wolff, Red Bull'un yeni motorla performans kazandığından emin
Formula 1 Formula 1

Wolff, Red Bull'un yeni motorla performans kazandığından emin

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.