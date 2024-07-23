Norris ve Piastri'nin gözü şimdi Spa'da
McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Spa yarışında "iyi puanlar almayı" hedefliyorlar.
Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, congratulate each other on the podium
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
McLaren, geçen hafta sonu Macaristan'da en hızlı takım olmayı başardı ve hafta sonunu dubleyle kapattı.
Bu hafta sonu yapılacak Spa yarışı hakkında konuşan Norris şöyle dedi: “Sırada Spa var ve benim için bir başka özel pist daha olacak."
"Muhtemelen en sevdiğim pistlerden biri ve orada yarışmaktan keyif alan tek pilotun ben olmadığımı biliyorum."
"Zorlu bir pist ve hava durumu tahmin edilemez olabiliyor."
"Geçen hafta sonu bizim için harika geçti. Araç harikaydı ve sezonun ilk bölümünü kapatmak için iyi bir konumdayız."
"Araca geri dönmek ve daha fazla puan kazanmak için heyecanlıyım."
Oscar Piastri de Macaristan GP zaferinden sonra hedefinin bu hafta sonundan iyi puanlarla ayrılmak olduğunu söyledi.
"Formula 1'deki ilk galibiyetimden sonraki birkaç gün inanılmazdı. Herkese destekleri ve nazik mesajları için teşekkür etmek istiyorum."
"Tüm takım için harika bir hafta sonuydu fakat odak noktamız artık yaz arasından önceki son yarışta."
"Circuit de Spa-Francorchamps benim favori pistim, bu nedenle Belçika'ya döneceğim için heyecanlıyım."
"Bizim için nasıl olacağını tahmin etmek her zaman zor fakat güçlü bir konumdayız ve bir kez daha iyi puanlarla ayrılmak istiyoruz."
"Sezonun ilk yarısı harika geçti. Şimdi ivmeyi bu hafta sonuna taşıyacağız ve neler yapabileceğimizi göreceğiz."
Oscar Piastri, McLaren MCL38, leads Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Glenn Dunbar
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Takımlar, F1'de daha fazla kişiye puan verilmesi fikrini reddetti!
Wolff: "Antonelli'nin F1 testlerinden aldığımız veriler 'cesaret verici'"
F1 tarihindeki en popüler takım emri vakaları
Red Bull, Verstappen'in nerede grid cezası alacağını seçmekte zorlanıyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar