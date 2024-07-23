Norris ve Piastri'nin gözü şimdi Spa'da

McLaren, geçen hafta sonu Macaristan'da en hızlı takım olmayı başardı ve hafta sonunu dubleyle kapattı.

Bu hafta sonu yapılacak Spa yarışı hakkında konuşan Norris şöyle dedi: “Sırada Spa var ve benim için bir başka özel pist daha olacak."

"Muhtemelen en sevdiğim pistlerden biri ve orada yarışmaktan keyif alan tek pilotun ben olmadığımı biliyorum."

"Zorlu bir pist ve hava durumu tahmin edilemez olabiliyor."

"Geçen hafta sonu bizim için harika geçti. Araç harikaydı ve sezonun ilk bölümünü kapatmak için iyi bir konumdayız."

"Araca geri dönmek ve daha fazla puan kazanmak için heyecanlıyım."

Oscar Piastri de Macaristan GP zaferinden sonra hedefinin bu hafta sonundan iyi puanlarla ayrılmak olduğunu söyledi.

"Formula 1'deki ilk galibiyetimden sonraki birkaç gün inanılmazdı. Herkese destekleri ve nazik mesajları için teşekkür etmek istiyorum."

"Tüm takım için harika bir hafta sonuydu fakat odak noktamız artık yaz arasından önceki son yarışta."

"Circuit de Spa-Francorchamps benim favori pistim, bu nedenle Belçika'ya döneceğim için heyecanlıyım."

"Bizim için nasıl olacağını tahmin etmek her zaman zor fakat güçlü bir konumdayız ve bir kez daha iyi puanlarla ayrılmak istiyoruz."

"Sezonun ilk yarısı harika geçti. Şimdi ivmeyi bu hafta sonuna taşıyacağız ve neler yapabileceğimizi göreceğiz."