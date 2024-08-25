Norris ve Piastri, Hollanda GP'de McLaren'ın koyduğu önemli kuralı net olarak biliyorlar

McLaren ikilisi Lando Norris ve Oscar Piastri, Hollanda Grand Prix'si sırasında birbirleriyle mücadele etme konusunda takım kurallarının farkında olduklarını belirttiler.

Norris Zandvoort'ta pole pozisyonunu almak için çarpıcı bir tur atarken, Piastri üçüncü sırada başlıyor ve son dünya şampiyonu ve yerel kahraman Max Verstappen ikiliyi ayırıyor.

Takım emirleri, Norris'ten Macaristan'da zafer için Piastri'ye izin vermesinin istenmesinin ardından son zamanlarda Woking ekibi için sıcak bir konu oldu.

Şampiyonluğu kovalayan Britanyalı sürücü sonunda takım arkadaşına yer verdi ve CEO Zak Brown yaz tatilinden dönmeden önce McLaren'ın bu sezon iki tane bir numaralı pilotla yarışacağını açıkladı.

Piastri, Pazar öğleden sonra ışıklar söndüğünde Norris'in hemen arkasında ikinci çizgidr yer alacak, ancak Hollanda'da sadece takım arkadaşını desteklemeyi planlamadığını belirtti.

Piastri,“Eğer kendimi liderliğe taşıyabilirsem, bu benim için iyi olur.” diyerek ilk turdan sonra Norris'i liderlik etmesi için desteklemesiyle ilgili bir soruyu yanıtladıktan sonra şunları söyledi:

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Erik Junius

“Ama, evet, yani, bence başlangıç her zaman eğer yapabiliyorsanız arayı açmak için iyi bir fırsattır. Evet, tabii ki yarışı bitirebildiğim kadar üst sıralarda bitirmek istiyorum.”

“Eğer ikinci olabilirsem, bu takım için hayatı biraz daha kolaylaştırır. Ama... Yani, bunun gerçekleşmesi için özel bir şey yapmayacağım. Yarışı kendim kazanmak istiyorum. Bakalım neler yapabileceğim.”

Piastri kendi çıkarlarını gözetmeye hevesli olduğu için, Norris ile liderlik mücadelesine girmeleri halinde uygulanacak kurallar konusunda net olup olmadığı soruldu.

Avustralyalı sürücü, “Kurallar çok ama çok açık ve değişmedi.”

“Kazanmaya çalışmak için birbirimizle yarışmakta özgürüz. Elbette Takımlar Şampiyonası mücadelesindeyiz ve takım için çok şeyin tehlikede olduğunu biliyoruz.”

“Ancak birbirimizle iyi ve temiz bir şekilde yarışabileceğimizi defalarca gösterdik. İkimiz de yarışı kazanmaya çalışmakta özgürüz. Ve bu değişmedi.” diye cevapladı.

Norris, uygulanan tek kuralı açıklarken meseleyi basitleştirdi: “'Birbirinize çarpmayın' dışında hiçbir kural olmadı.” diye açıkladı.

Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

24 yaşındaki pilot kariyerinde dördüncü kez pole pozisyonunda başlayacak ve F1 yaz tatilinin ardından geri dönerken iyi bir performans sergilemeye çalışacak.

Norris Perşembe günü yaptığı açıklamada, Miami'de zafer kazanmasına ve 2024'te Verstappen'in en yakın şampiyonluk rakibi olduğunu kanıtlamasına rağmen bu sezon “bir dünya şampiyonu seviyesinde performans göstermediğini” iddia etti.

Sıralamaların zirvesinde olan Verstappen'le arasındaki fark 78 puanda ve Norris bir kez daha pole pozisyonundan tam olarak faydalanmak için çizgiden daha iyi çıkması gerektiğini kabul etti ancak bu konuda sürekli bir sorun tespit edemediğini söylüyor.

“Yani, bu çok açık. Başlangıçlarımın benim uzmanlık alanım olmadığını biliyorum.”

“Kötü değillerdi, dürüst olmak gerekirse, hâlâ en iyi ortalama start alanlardan biriyim. Sadece birkaç yarışı kaçırdım ve belki de sezon boyunca olduğundan biraz daha kötüydü.”

“Olmaları gerektiği gibi olmadıkları birkaç kez oldu, ön sırada olduğum birkaç kez oldu. Dediğim gibi, belli bir sebepten dolayı olmadılar.”

“Her seferinde farklı şeyler oldu. Ancak başlangıçlarımı biraz daha iyi hale getirmek için yeterince çalışma yaptığımdan eminim. Ve yarın yeni bir gün.”