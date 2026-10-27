Formula 1 Amerika GP

Norris ve Piastri aynı fikirde: “Yeterince hızlı değiliz"

McLaren’ın iki pilotu da ABD Grand Prix’sinde karşılaştıkları temel sorunlara dikkat çekti.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 27 Eki 2026 06:45

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

McLaren’ın Amerika Grand Prix’si için getirdiği yeni güncelleme paketi, Austin'de beklenen etkiyi yaratmadı.

Her iki pilot da yarışı puan bölgesinde tamamlarken, son dünya şampiyonu Lando Norris sekizinci sıradan başladığı mücadeleyi beşinci sırada bitirdi.

Norris, yarışın ardından şu değerlendirmeyi yaptı: “Bence iyi bir yarış çıkardım ve önemli bir sonuç elde edebilmek için elimdeki fırsatları en iyi şekilde değerlendirdim."

"Sert hamur lastiklerle yarış tempomuz özellikle güçlüydü. Ancak mücadelenin içinde kalabilmek ve olası güvenlik aracı periyotlarını değerlendirebilmek için aracı konfor alanının oldukça ötesinde kullanmak zorunda kaldım."

"İkinci bölümde bunun bedelini ödedik ve sonuç olarak beşincilik ulaşabileceğimiz en iyi derece oldu. Mevcut koşulları göz önünde bulundurduğumuzda, elimizdeki paketten maksimum verimi aldığım için memnunum."

"Ancak ön gruptaki pilotlarla mücadele edebilmek için gereken saf hızdan hâlâ yoksunuz. Bu durum hafta sonu boyunca açıkça görüldü.

"Sıralama turlarındaki performansımızı ve aracın öngörülebilirliğini geliştirmek en önemli önceliklerimiz olmaya devam ediyor. Takım harika bir iş çıkarıyor. Bu kritik konuları çözebilirsek sezonun kalan yarışlarında çok iyi sonuçlar alabileceğimize inanıyorum.”

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Takım arkadaşı Oscar Piastri, yarışı start aldığı yedinci sırada tamamladı.

Piastri, yarış gününü şöyle değerlendirdi: “Zor bir gündü. İhtiyaç duyduğumuz yarış temposuna sahip değildik ve aslında hafta sonu boyunca yaşadığımız sıkıntıları yarışta da sürdürdük."

"Sert hamur lastikler iyi çalıştı ve başlangıçta iki pit stop olarak planladığımız stratejiyi tek pit stopa çevirmemize olanak sağladı. Bu da ikinci bölümde pist üzerindeki konumumuzu korumamıza ve George’u arkamızda tutmamıza yardımcı oldu. Bu açıdan olumlu bir sonuç aldık."

"Stratejimiz iyiydi. Startımız ve pit stopumuz da başarılıydı. Ancak rakiplerimizi geride bırakabilmek için gereken tempoya sahip değildik."

"Bu araçlarda ideal çalışma aralığını yakaladığınızda iyi bir yarış temposu elde edebiliyorsunuz. Fakat o doğru dengeyi bulmak son derece zor."

"Şimdi Meksika’ya odaklanacağız ve burada edindiğimiz deneyimleri gelecek hafta sonuna taşımak için analiz edeceğiz. Düşük yol tutuşu ile yüksek rakımın bir araya gelmesi bizim için işleri zorlaştırabilir."

"Her şeye rağmen elimizden geleni yapacağız ve tur zamanlarımızı, yarış tempomuzu geliştirmek için çalışmayı sürdüreceğiz.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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