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Norris ve Ocon hakemler tarafından görüşmeye çarıldı
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
McLaren pilotu Lando Norris ve Alpine pilotu Esteban Ocon, ilk seansta yaşanan olaydan ötürü hakemler tarafından görüşmeye çağrıldılar.
McLaren pilotu, ilk antrenman seansının son anlarında Esteban Ocon'la yan yana geldi. Tekrarlarda Ocon'un hızlı tur denemesi yapmak için önünü açmaya çalıştığı görülebiliyordu ve bu yüzden son sektörde yavaş şekilde gidiyordu.
Ancak arkadan gelen Norris, Ocon'un arkasındaki bu grupta durmak yerine Fransız pilotu geçmeye çalıştı.
Ocon, hızlı tur denemesinde olmayan Norris'in kendisini geçmesini istemedi ve aracını Britanyalı pilota doğru sürdü.
Norris çimen bölüme çıkmak zorunda kalırken, Ocon yerini korumuş oldu.
Bunun üzerine hakemler, hem Ocon hem de Norris'i bu olaydan ötürü görüşmeye çağırdılar. Şimdi iki pilot da hakemlerle görüşme halinde.
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Norris ve Ocon hakemler tarafından görüşmeye çarıldı
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