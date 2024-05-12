Norris ve McLaren arasındaki karşılıklı inanç, sonunda meyvesini veriyor mu?

Norris'in McLaren ile olan yolculuğu bundan çok daha eskilere dayanıyor. 2017 yılında henüz 16 yaşındayken Woking takımının genç sürücü programına katılmadan önce bile CEO Zak Brown, Britanyalı'nın kariyeriyle kişisel olarak ilgileniyordu.

Brown o zaman "Lando'yu muhteşem bir potansiyel olarak görüyorum. Geçen yıl bir değil üç son derece rekabetçi yarış serisinde rakiplerini geride bıraktı ve ardından McLaren Autosport BRDC Ödülü'nün açık ara galibi olarak bunu taçlandırdı." demişti.

Bazıları Norris'in 2019'da - 18 yaşındayken - McLaren koltuğuna hızlı bir şekilde oturtulmasının akıllıca olduğundan şüphe etse de, o hızlı bir şekilde oraya ait olduğunu gösterdi. Takım felaket Honda yıllarından sonra toparlanırken Norris, Carlos Sainz ile mücadele etmeye devam etti.

Norris istikrarlı bir şekilde podyum sonuçlarını arttırdı ancak ıslak 2021 Rusya Grand Prix'sindeki kıl payı kaçırma dışında Mercedes ve Red Bull'un gücüne karşı pek galibiyet mücadelesi veremedi.

Hatalı bir strateji kararının Norris'in muhtemel ilk galibiyetine mal olmasının ardından o yarış, uzun süre haksız bir şekilde Norris'i dövmek için bir sopa olarak kullanıldı. O yarış emsal gösterilerek, Norris'in baskı altındayken hep hata yapmaya meyilli olduğu söylendi.

Brown ve Norris'in takım patronları - önce Andreas Seidl, sonra Andrea Stella - altın çocuklarına yönelik eleştirileri sürekli olarak ellerinin tersiyle ittiler; her ne kadar özeleştiri yapan Norris son iki sezonda sıralamalarda yaptığı çeşitli hatalar nedeniyle istikrar konusunda kendisini ilk suçlayan kişi olsa da. Norris, geçen kış boyunca ele aldığı temel zayıflık olarak istikrarı işaret etti.

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Erik Junius

Stella bu sezon başlamadan önce "Lando kesinlikle onlarla birlikte duruyor. Dünya şampiyonu olacak malzeme, altta yatan yetenek, zihniyet, çalışma ahlakı. Hepsi hazır." demişti.

Bu nedenle McLaren, Norris'le ortak yolculuğunu zirvede tamamlamak için bu kadar kararlıydı ve Red Bull'un sık sık ilgisini savuşturmak için ona cömert sözleşme yenilemeleri verdi. Bu yılın Ocak ayında yapılan son uzatmayla Norris'i 2026 sonrasında da takımda tutmayı başardı.

Ortak geçmişleri, Norris'in Miami'deki galibiyetinin, takımla 16. podyumu ama kazanan bir araçla tartışmasız ilk uygun fırsatı, Hard Rock Stadyumu padoğunda neden böyle bir sarsıntı yarattığını da açıklıyor. Daniel Ricciardo'nun Monza 2021'deki galibiyeti Papaya ekibi tarafından aynı şekilde kutlansa da, bu galibiyet internette söylendiği gibi 'farklı' bir etki yarattı.

Viaplay'e konuşan Brown, "Evet, bu biraz kişisel bir his. Bu gerçekten özel bir duygu. İlk günden beri bizimle birlikte. O kadar çok ikinciliği var ki, bunu başarmak çok güzel." dedi.

McLaren Norris'e olan inancından asla şüphe etmemiş ve bunun karşılığını almaya başlamış olsa da, Norris'in çitin üzerinden bakarak Christian Horner'ın tekliflerini değerlendirmesi için nedenleri olabilirdi.

F1'in 2022'de zemin etkisine dayalı düzenlemelere geçişinde McLaren hedefi ıskaladı ve dördüncülük mücadelesinde Alpine'e yenildi, Norris ise McLaren'in tek podyumunu Imola'da aldı.

Ancak 2023'ün başlangıcı, McLaren'in yanlış gelişim yoluna girdiğini zaten bildiği bir otomobille ortaya çıkarak gerçek dibe vuruşuydu.

Lando Norris, McLaren F1 Takımı, 1. sıra, kupasıyla kutluyor Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

2022'deki ilerleme eksikliğinin ardından Brown, Stella'yı takım patronu olarak Seidl'dan devralmak üzere atamıştı ve teknik direktör James Key, Mart 2023'te diğer altyapı projelerinin meyve vermesini beklerken üç uçlu bir liderlik yapısıyla değiştirildi.

Bu, Norris'in McLaren'in hırslarını gerçekleştirebilecek bir takım olduğuna dair inancını ciddi şekilde zorlayan zayıf bir dönemdi. Para ya da sportif olmayan başka nedenlerle evim dediği takımdan ayrılmasının pek olası olmadığı düşünülse de, bir noktada McLaren'ın pistte verdiği sözleri yerine getirmesi gerekecekti.

2023'teki seçenekleri konusunda Norris, "Bu zor çünkü ben rekabetçi bir adamım ve kazanmak istiyorum. Elbette, zaman zaman pozisyona daha erken girmek için ne yapabileceğinizi düşünüyorsunuz."

"Ama aynı zamanda şu anda bulunduğum yerden çok memnunum. Parçası olduğum takıma olan inancımı kesinlikle kaybetmedim. Şampiyonluklar ve yarışlar kazanmaya geri dönme yolculuğunun bir parçası olmaktan çok mutluyum."

"Birkaç yıl daha beklemek için sabrım var." demişti.

McLaren'in 2023'ün ikinci yarısına doğru gösterdiği hızlı ilerleme, Norris'in Brown ve Stella'nın işleri yoluna koyacağına olan inancını haklı çıkardı, ancak 2025'te Red Bull'dan bir koltuk alma ihtimali geçen kış aralarındaki bağı bir kez daha test etti.

Yine de Norris, Ocak ayında yeniden imza atarak 2025 için padoktaki muhtmelen en iyi koltuğu geri çevirdi ve McLaren'a 2026 yönetmelik değişikliklerinden önce herkes kadar iyi donanımlı olabileceğine dair bir güven oyu daha verdi.

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Norris, "Sözleşmenin imzalanmasıyla ilgili en mutlu olduğum şey bu. Artık takıma bağlı olduğumdan ve Ferrari , Red Bull, Mercedes, hangi takım olursa olsun McLaren'i seçtiğimden daha da eminler."

"Dünya şampiyonluğuna nerede ulaşabileceğim konusunda eminim? Bana 2023'ün başında sorsaydınız, belki de McLaren olmazdı."

"Ama şimdi bunun McLaren olacağını söylerken kendime her zamankinden daha çok güveniyorum." dedi.

Norris ve McLaren için dönüm noktası niteliğindeki Miami zaferi bazı uyarılarla birlikte gelmiş olabilir. Hâlâ Red Bull'a düzenli olarak meydan okumanın zamanı var, ancak bu, karşılıklı inançlarının karşılığını almaya başladıklarının son işareti.