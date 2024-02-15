Norris: "Uzun zamandır ilk kez yeni sezona hazırız"

McLaren'in 2024 aracının lansmanının ardından Norris, Silverstone'da yapılan bir deneme sürüşünde aracı deneme fırsatı buldu.

Pistte çiseleyen yağmur ve soğuk hava nedeniyle koşullarda gerçekleşen ve en fazla 200 km sürüşe izin verilen MCL38 deneme sürüşünün ardından, resmi Formula 1 web sitesine konuşan Norris; McLaren'in 2024 sezonuna 'ilk kez bu kadar hazırlıklı' girdiğini ve cesur ama gerçekçi bir başlangıç noktası belirlediğini söyledi.

McLaren, 2023 gridindeki en yavaş takımlardan biriyken, sezonun sonunda dokuz puanla düzenli olarak podyuma çıkan bir dönüştü. Ayrıca çaylak Piastri, Katar'daki sprint yarışını kazandı.

Norris, Mercedes ve Ferrari'ye karşı mücadelelerini sürdürerek McLaren ile kaldıkları yerden devam etmek istiyor.

Norris, "Son birkaç yıla kıyasla çok daha iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: McLaren

"Bu benim için ve tüm takım için böyle. Bir sezona asla iyi bir şeyler yapmayı beklemeden girmek istemezsiniz ve bence uzun zamandır ilk kez buraya bir Formula 1 takımı olarak olmamız gerektiği gibi hazırlıklı geliyoruz."

"Bunu dört gözle bekliyorum. Elbette pek çok soru işareti var, anlamaya çalışmamız gereken şeyler var ama Bahreyn'e dönüp sınırları zorlamayı ve gerçekten neler başarabileceğimizi görmeyi dört gözle bekliyorum."

"En azından kaldığımız yerden başlayabilirsek ve Ferrari, Mercedes ile - Red Bull zaten sezona iyi başlayacaktır - ilk sırada yer alma mücadelesine girebilirsek oradan devam edebileceğimize eminim."

Sezon öncesi testler, bir sonraki hafta sonu yapılacak sezon açılışı Bahreyn Grand Prix'si öncesinde 21-23 Şubat tarihleri arasında Bahreyn'de gerçekleştirilecek.