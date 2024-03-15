Norris: "Uzun yıllar gridde olacaksam zıplama sorununun giderilmesini isterim"

F1, 2022 için zemin etkisi merkezli aerodinamik düzenlemelere geri döndüğünde, takımlar ve sürücüler, araçların aerodinamik yüklerin etkisiyle dikey salınımlar (zıplama) yaptığını keşfetti.

Bu salınımlar yaygın olarak porpoising olarak adlandırılıyordu ve 2022 sezonu boyunca sürücüleri rahatsız etti. Hatta bazı pilotlar için sırta uyguladığı baskılar nedeniyle bir sağlık sorunu haline geldi.

Sorunu hafifletmek için düzenlemeler yapılana kadar endişeler arttı ve 2023'te FIA kural kitabı zemin kenarlarının 15 mm yükseltilmesini zorunlu kıldı.

Yine de zıplama, zemin etkili araçlardan tamamen ortadan kaldırılmış değil. Norris ve Oscar Piastri'den oluşan McLaren pilot kadrosu, hem Alex Albon (İtalya GP 2022) hem de Carlos Sainz'in (Suudi Arabistan GP 2024) birkaç yıl içinde apandisit sorunlarının zıplamayla bağlantılı olabileceği teorisinin ardından konuyla ilgili düşüncelerini açıkladı.

Cuma günü Cidde'de yapılan sıralama turlarından sonra Norris, "Bunu nasıl ilişkilendirebileceğinizi bilmiyorum. Ben doktor değilim, o yüzden fazla bir şey söylemeyeceğim."

"Kesinlikle iki yıl önceki kadar kötü değil. O zamandan bu yana porpoising ile ilgili gelişmeler oldu ama yine de araçları son derece alçak ve sert çalıştırmanız gerekiyor."

"Bu da size zarar veriyor. Hâlâ vücudumla, sırtımla ve tüm bu şeylerle çok mücadele ediyorum."

"Birkaç yıl önce yapmak zorunda olmadığım pek çok şeyi şimdi yapmak zorundayım. Bu yüzden doğrudan araç yüzünden olduğunu söyleyemem. Sanırım bir kısmı benim için doğal."

"Uzun vadede bazı şeylerin iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum, özellikle de uzun yıllar burada olacaksam." dedi.

Norris'in takım arkadaşı Piastri ise, "Bu konuyu ele alarak iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ancak gelecekte gözümüzün üzerinde olması gereken bir konu."

"Lando'nun dediği gibi, günün sonunda aracı en hızlı nasıl sürüyorsak öyle süreceğiz. Yarıştan sonra vücudumuzda ağrı hissetsek de asla tur zamanından vazgeçmeyeceğiz."

"Bunu engellemek için kurallara ihtiyacınız var. Çünkü o kadar rekabetçiyiz ki ne pahasına olursa olsun en iyi tur zamanını elde etmek istiyoruz." dedi.

McLaren patronu Andrea Stella, 2022 yönetmeliklerinin "istenmeyen zorluklar" yarattığını ve 2026 teknik yönetmeliklerinde tanımlanan çözümlere yöneldiğini söyledi.

Stella, "Bu zorlukları anlama konusunda uzun bir yol kat ettik. Bu aynı zamanda bu araçların artık çok daha rahat sürülebilmesinin, ancak yine de oldukça zor olabilmesinin nedenidir."

"Yüksek hızlı bölümleri ele alırsanız, hâlâ biraz zıplama, biraz porpoising yapma eğilimindeler ve araçlar bu fenomen nedeniyle oldukça hızlı olabiliyor."

"Dolayısıyla, mesele sadece konfor değil. Aynı zamanda bu dinamik salınımlara sahip olmaya başladığında otomobilin ne kadar sınırda olduğudur."

"Tüm bu öğrenilenler 2026 yönetmeliklerinin tasarlanmasında kesinlikle dikkate alınmalıdır. Özellikle de amaçlandığı gibi daha küçük araçlarla geçiş olacaksa ve temelde şu anda kullandığımız yer etkili araçların bir türevi olacaklarsa."

"2026'da araçların 2022'deki gibi benzer sorunlara sahip olması sakıncalı ve eksik bir iş olacaktır." dedi.