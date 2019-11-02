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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Norris: "Uzun sürüşler kötü görünmüyor"

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Norris: "Uzun sürüşler kötü görünmüyor"
Ekleyen:
, Editör
2 Kas 2019 17:36

Lando Norris, Austin'deki ilk günün zorlu geçtiğini ancak uzun sürüşlerde kötü görünmediklerini söyledi.

McLaren antrenman turlarında öne çıkan ekiplerden birisiydi ve Carlos Sainz sekizinci olurken, Lando Norris 14. oldu.

Norris, özellikle uzun sürüşlerin kötü görünmediğine dikkat çekti.

“Sondan ikinci virajda dışarı taşmanız ve turunuzun silinmesi oldukça kolay. Orası oldukça yüksek hızlı bir viraj, bu yüzden 250 km/s ile giderken virajı değerlendirmek her zaman kolay değil. O noktayı geliştireceğim. Sıralama turlarında o virajda dışarı taşanlar olacağı kesin, umarım ben taşmam.”

“Orta sektörde hava koridoru fark yaratabilir. Toro Rosso çok hızlıydı, son birkaç hafta sonunda zaten hızlılardı. Hızımıza göre sıralama turlarında hava koridoru taktiğini düşünebiliriz, ancak bu daha çok turu bir araya getirmekle alakalı.”

“Carlos tekrardan iyi bir iş yaptı. Sürüşümüze, turu bir araya getirmeye odaklanmalıyız ve böylece iyi bir iş yapabiliriz. Ancak bazı geliştirmeler yapmak için sıkı şekilde çalışmalıyız.”

“Uzun sürüşler kötü görünmüyordu. Araçta ve sürüşümde geliştirilebilecek birçok şey var, nasıl olacağını göreceğiz.”

“Genel olarak zorlu bir gündü. Rüzgar biraz etki etti. Genel olarak en kolay pistlerden birisi değil. Çok tümsekli, bu yüzden hata yapmak kolay. Ancak en iyi turumda hata yaptım, pist sınırlarını aştım. Cumartesi günü turu bir araya getirmeye çalışacağım.”

“Orta grup çok yakın. Ben de önümdekilerden çok geride değilim, ancak küçük geliştirmeler yapabiliriz. Küçük hataların bedeli oldukça büyük olacak.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Editör Cem Özel

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