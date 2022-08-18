Norris: "Uzun süreli McLaren anlaşması, iş-hayat arasında iyi denge kurmamı sağladı"

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2019'da McLaren ile F1'e giriş yapan Norris, geride kalan senelerde gösterdiği etkileyici performanslar ile takım içerisindeki yerini sağlamlaştırmayı başardı.

Gösterdiği performansların ardından Norris, McLaren ile 2025 sonuna kadar takımda kalmasını sağlayacak oldukça uzun süreli bir anlaşma yaptı.

Yaz tatili öncesinde Motorsport.com ile özel röportajında Norris, "Şu anda her şey iyi görünmüyor olabilir ancak yeni bir rüzgar tüneli ve belli projeler yapılıyor. Tüm bunların 2024 ve 2025'te bize daha iyi performans sağlamasını umuyoruz. O zamanlar için sabırsızlanıyorum."

"Şu anda piste çıkıp kazanamıyor olabiliriz ancak tüm bunların, o yönde ilerlememizde kesinlikle yardımcı olduğu konusunda ikna etmek istiyorum."

"Takım olarak yaptığımız birçok iyi şey var ve zaman zaman zirvedeki takımlardan daha iyi iş çıkardığımızı görüyorum. Sadece bazen bunu yapabilecek bir aracınız olmuyor."

"Mutluyum. Aynı zamanda burada uzun süre kalma konusunda iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Bundan keyif alıyorum ve benim için en önemlisi bu."

"Her sene, geleceğin ne getireceğini görme açısından heyecan duyuyorum çünkü birkaç sene içerisinde olacağımız yer konusunda hep daha iyimser oluyorum." dedi.

Norris, daha önceki açıklamalarında griddeki ilk yıllarında zihinsel açıdan bazı sorunlar yaşadığını ve F1'de olmak için gerekli yeteneğe sahip olduğundan şüphe ettiğini kabul etmişti.

Ancak Norris pist üstünde başarılı olmaya devam etti ve pist dışında da daha aktif bir kişi haline dönüştü. O, oyun ve giyim markası olan Quadrant'ı piyasaya sürdü.

Norris, Formula 1'de artık daha deneyimli bir pilot olmasının kendisi için büyük fark yarattığını, bu sayede pist üstünde daha mutlu olurken pist dışında özel hayatı için de bir şeyler yapabildiğini söyledi.

Norris, "Şu anda biraz daha rahat hissediyorum. Çok iyi performans gösterdiğimi, ihtiyacım olan zamanda bunu yapabildiğimi hissediyorum. Yani pist üstünde rahatım."

"Ancak aynı zamanda iyi bir hayat yaşayabiliyor, Formula 1'den uzak olduğum zamanlarda rahatlayabiliyorum. 'Burada kötü bir iş çıkardım, bir sonraki sefer daha iyi iş çıkarmam gerek' gibi düşüncelere dalmıyorum. Birkaç sene önce o şekilde şeyler yaşıyordum."

"O tür zamanlarda sürekli olarak 'Burada neden kötü iş çıkardım? Bu pozisyon için neden yeteri kadar iyi değilim?' diye düşünüyordum. Öyle zamanlarda rahatlayabileceğinizi düşünmüyorsunuz."

"Şimdi ise Formula 1'i hak ettiğimi hissediyorum. Elimden gelen her şeyi, hatta elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ancak aynı zamanda oradan uzakta bir hayat yaşayabiliyorum." dedi. dedi.