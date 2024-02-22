Norris umutlu: "Doğru yönde ilerliyoruz"

2023 sezonunun ikinci yarısında Red Bull'un arkasındaki en istikrarlı ikinci araca sahip olmayı başaran McLaren, yeni aracıyla ilk seansta da benzer bir sonuçta kendisini buldu.

Öğle arasından sonra kısa süreliğine liderliğe yükselen Norris, günün sonunda lider Max Verstappen'in hızlı turlarına cevap vermedi ve 1.1 sn geride 2. oldu.

İlk gün çalışmalarının ardından Norris, "Direksiyon başına döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Yeni aracımızla yaptığımız ilk test çok keyifliydi."

"Pistte güvenilirdi, yani sonuç olarak olumlu bir gündü. Testlerde beklendiği gibi, seans sırasında plana sadık kalarak ve iyi bir şekilde uygulayarak bir dizi öğe üzerinde çalıştık."

"Önümüzde hâlâ iki uzun test günü var ve hâlâ geliştirmemiz ve ayarlamamız gereken çok şey var ama her şey doğru yönde ilerliyor. Yarın tekrar sürüşe çıkmayı ve MCL38'i test etmeye devam etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri sabah seansında araçtaydı. Piastri, gün sonunda Verstappen'in 2 sn gerisinde ancak 9. olabildi.

Avustralyalı pilot "Benim için ilk test günü tamamlandı ve her şey nispeten sorunsuz geçti. Oldukça sağlam bir gündü ve temsili koşullarda piste geri dönmek güzeldi."

"Araç makul hissettirdi ve geçen yıla göre doğru yönde ilerleyen bazı farklılıklar olduğunu söyleyebilirim. Testler için iyi bir başlangıç oldu."

"Testin geri kalanında neler üzerinde çalışabileceğimizi göreceğiz ve testin sonunda aracı iyi bir şekilde anlamayı hedefliyoruz. İkinci gün için araca geri dönmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.