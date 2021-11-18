Norris: "Umarım Katar'da daha iyi oluruz"

McLaren son yarışlarda Ferrari'nin gerisinde kaldı ve hem Meksika hem de Brezilya'da aldığı puan sayısı birdi.

Şu anda Ferrari'nin 31,5 puan gerisine düşen McLaren, Katar'da mücadeleye dönmeyi umuyor.

Norris şöyle dedi: "Geçen hafta sonu yapılan Brezilya'daki yarış bizim için oldukça zorlu geçti ve bu hafta sonu Formula 1 olarak ilk kez Katar'a giderken, daha iyi durumda olmamızı umuyorum."

"Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'den önceki bu zorlu üçlü yarışın sonuncusuna katılacağız. Bu yüzden de mümkün olan en yüksek seviyede bitirmek için çok zorluyoruz."

"Bu hafta sonundan ne bekleyeceğime dair fikirler edinebilmek için Losail pistindeki simülatörde vakit geçirdim. Pist oldukça hızlı ve birkaç ciddi frenleme bölgesi var, bu açıdan yarış fiziksel anlamda zorlayıcı olacak."

"Yeni pislerde yarışmak her zaman için zor bir iştir fakat sürücüler bu zorluğu seviyorlar çünkü mümkün olduğunca çabuk uyum sağlamak zorunda kalıyorsunuz."

"Bu yüzden hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum."

Daniel Ricciardo da benzer görüştü.

"Brezilya'da benim tarafımda puan alamadığımız için şanssızdık. Bu üzüntü vericiydi, ancak hafta sonundan çıkarabileceğimiz ve bunları, bu sezonun kalan yarışlarında en iyisini yapmak için kullanabileceğimiz pek çok pozitif şey var."

"Üçlü yarışı tamamlarken Katar'da bir başka büyük mücadeleyle daha karşı karşıya olacağız. Bu, yeni bir pist ve herkes için farklı bir meydan okuma olduğu için bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Piste hemen alışmalı ve iyi bir ritim yakalamalıyız. Ayrıca yapay aydınlatmalar altında yarışmak da ekstra heyecanlı olacak."

"Önümüzde artık sadece üç yarış kaldı; Savaşmaya devam edeceğiz."