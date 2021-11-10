Norris: "Umarım Brezilya'da, Meksika'dan çıkardığımız dersleri uygularız"

Lando Norris, grid cezası nedeniyle geriden başladığı Meksika'da, 10. olarak takıma bir puan getirmeyi başarmıştı.

Brezilya GP öncesi konuşan Norris şöyle dedi: "Geçen yıl, pandemi nedeniyle Brezilya'da yarış yoktu ve orada tekrar yarışacağımız için mutluyum. Interlagos, Formula 1'de büyük bir geçmişi olan ikonik bir pist. Oradaki atmosfer, tutkulu taraftarlar sayesinde eşsiz bir seviyede ve bu da yarışı daha eğlenceli hale getiriyor."

"Umarım Meksika'da öğrendiklerimizi bu hafta sonuna taşıyabilir ve bir takım olarak gelişebiliriz. Her seans çok önemli çünkü takvimde sadece dört yarış kaldı. Sprint yarışları, şimdiye kadar hafta boyunca ilerleme kaydetme konusunda pek çok fırsat olduğunu gösterdi."

"Bu yüzden başımızı önümüze eğip, cuma gününe mümkün olan en iyi şekilde başlamalıyız."

Daniel Ricciardo ise Valtteri Bottas'la yaptığı kaza sonrası puan alamadığı Meksika'nın ardından Brezilya'ya iyimser gidiyor.

"Bir başka sprint sıralama yarışı için Brezilya'ya geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Sprint yarışları, bu yıl şimdiye kadar bizim için iyi geçti ve bu yüzden hafta sonuna pozitif şekilde gidiyoruz. Geçen hafta sonu , bizim için hayal kırıklığıyla doluydu. Fakat artık önümüze bakmalıyız. Neyse ki bu üçlü yarış sayesinde anında mücadele etme şansımız var."

"Meksika'da herhangi bir puan alamadım ancak birkaç santimetre daha önce yavaşlayabilseydim, hafta sonu tamamen farklı olabilirdi. Bu da aracımızın yüksek pozisyonlar için savaşabileceğini ve puan kazanmamızı sağlayabileceğini gösteriyor."

"Geçen hafta sonunun ardından iyimser olmak için nedenlerimiz var. Artık birkaç gün içerisinde puan kazanmak istiyoruz ve bunu başarmaya çalışacağız. Takım başarılı olmakta kararlı ve sezonun son yarışına kadar savaşmayı sürdüreceğiz."

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images