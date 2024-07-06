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Formula 1 Britanya GP

Norris: "Ufak bir hata yaptım"

Lando Norris, 2024 Britanya Grand Prix'si hafta sonunda gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından üçüncü olmasıyla ilgili konuştu.

Neva Ünsaldı
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren'in yine güçlü göründüğü Britanya Grand Prix'si hafta sonunda Mercedesler sürpriz yaparak 1 ve 2. sırayı aldı.

Lando Norris son hızlı tur denemesinde hata yaparak turunu iptal etmek zorunda kaldı ve Russell ve Hamilton'ın ardında üçüncü sırayı aldı. Norris sıralama turlarının ardından şunları söyledi:

"Üçüncülükten memnunum. Üç Britanyalı ilk üç sırayı aldı, bu oldukça havalı."

"George ve Lewis harika turlar attılar. Mükemmel bir iş çıkardılar. Benim de sonunda ufak bir hatam oldu ama yine de üçüncülük iyiydi."

"Yarın yine yağmur yağması bekleniyor, bu yüzden heyecanlıyım. İyi bir yarış olacak. Yarın George ve Lewis ile mücadele edebilirim."

"Umarım güzel mücadeleler yaşarız, bu yüzden sabırsızlanıyorum."

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