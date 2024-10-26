Norris: "Üçüncü sıradan memnunum"
Lando Norris, Meksika GP'sine üçüncü sıradan başlamanın iyi bir pozisyon olduğunu söyledi.
Lando Norris, McLaren F1 Takımı
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Lando Norris, Meksika Grand Prix sıralama turlarında aracın limitine hızlıca ulaşabildiğini ve bu sayede güçlü bir performans sergilediğini belirtti.
Seansın ardından Norris, "Sonuçtan oldukça mutluyum. Aracın limitine oldukça hızlı ulaştığımı düşünüyorum, bu da bizi daha iyi gösterdi."
"Ancak son iki turda daha fazlasını çıkarmakta zorlandım. Carlos ve Max iyi turlar attı. Özellikle Carlos hafta sonu boyunca çok hızlıydı."
"Hiçbirimiz yarın kullanacağımız lastiklerle doğru düzgün uzun sürüşler yapmadık, bu yüzden hepimiz için soru işaretleri var."
"Son birkaç yarışta hem kısa hem de yarış temposunda çok iyi durumdaydık. Bu sefer zor olacak ama yine de iyi bir pozisyondayız, bu yüzden dört gözle bekliyorum," şeklinde konuştu.
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