Norris: "Üçüncü sıradan başlayıp gerilemek harika hissettirmiyor"

Yarışa 3. sıradan başlayan Norris, Suzuka'daki her iki startta da yerini korumayı başardı ve ilk pit stopa kadar Red Bull pilotlarının arkasında 3. sıradaydı.

McLaren, ilginç bir şekilde Norris'i 12. turda, rakiplerinden çok önce pite alarak farklı bir strateji takip etti. McLaren'ın bu stratejisi ilk başta işe yaramış gibi görünüyordu çünkü 16. turda pite gelen Sergio Perez ve Carlos Sainz, Norris'in gerisinde yarışa döndüler. Yarışın lideri Max Verstappen 17. turda pite geldi. Verstappen bir tur daha pite gelmeseydi, muhtemelen o da pist üstünde Norris'in gerisine düşebilirdi.

Perez'in Norris'i geçmesi ancak 22. turda olurken, o dönemde henüz pite gelmeyen Charles Leclerc podyum mücadelesine dahil oldu. Leclerc, Verstappen'e geçilse de lastiklerini çok iyi korumuştu ve Perez'le Norris'in önünde kalmayı başardı. Ta ki 26. tura kadar.

26. turda Leclerc, Degner 2'de pist dışına çıkınca Perez'e geçildi ve Norris'in önünde momentumu kaybetmişti. McLaren, o esnada yine ilginç bir hamle ile George Russell'ın arkasına düşmemeleri için Norris'i pite çağırdı. Leclerc ve Norris, turun sonunda birlikte pite geldiler ve aynı sıralamada çıktılar.

Leclerc, McLaren'ın hesaba kattığı Russell'ın önünde dönerken Norris arkasında döndü. Leclerc ve Norris, yarışın sonuna kadar arka arkaya gittiler. Bu ikili ilk başta öndeki isimlerin pite gelmesiyle Perez ve Sainz'ın önünde yer alsalar da yarışın sonunda eskiyen lastikleriyle onların yükselişine cevap veremediler.

Norris, yarışın başından itibaren yanlış strateji uyguladıklarını, bu yüzden kaybedecekleri bile bile mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Sky Sports F1'e konuşan Norris, "Zor bir yarıştı. Ferrari'lere kıyasla, yeterli değildi. Sanırım Red Bull ve Ferrari ile kıyaslarsak bizim için her şey geriye gitti."

"Bu utanç verici. Üçüncü başlayıp geriye doğru gittiğinizde harika hissetmiyorsunuz. Bu adamlara karşı kaybedeceğiniz bir savaş veriyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz çünkü onlar çok daha fazlasını yapabiliyorlar. Daha uzun süre gidebiliyorlar ve daha büyük bir lastik deltasına sahipler. Mücadele etmek çok zor. "

"İyi bir şansa sahiptik ve elimizden geleni yaptık. İlk iki takım dışında maksimum puanı aldık, yapabileceğimiz tek şey de buydu." dedi.

Yarışın orta bölümü ve son pit stopu hakkında konuşan Norris, "Charles tek set lastikle o kadar ileri gitmekle iyi bir iş yaptı. Bu kadar erken pit stop yapmamız beni şaşırttı çünkü bu Ferrari'nin yaptığıyla aynı çizgideydi."

"George'a karşı savunma yaptık ki bence bunu yapmamıza gerek yoktu. Bu daha sonra brifingde tartışacağımız bir konu. Belki dördüncülük için daha iyi bir iş çıkarıp çıkaramayacağımız tartışılabilir ama o anda bu kararları vermek her zaman zordur, çok zor."

"Ferrari açıkça önde. Bütün yıl öndeydiler. Hâlâ da öndeler. Tüm yıl boyunca hiçbir şeyi değiştirmedik, bu yüzden önde olmamız için bir neden yok." şeklinde cevap verdi.