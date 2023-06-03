Norris: "Üçüncü olmama çok şaşırdım!"
Sıralama turlarının ardından Lando Norris, Pazar günkü yarışa üçüncü sırada başlayacağı için çok şaşkın.
İspanya Grand Prix'si sıralama turlarında her iki McLaren pilotu da sürpriz bir performans göstererek Q3'e kalmayı başardı.
Oscar Piastri onuncu sırayı elde ederken, takım arkadaşı Norris yarışa üçüncü sıradan başlayacak.
Üçüncülüğe oldukça şaşıran Britanyalı pilot, bu sıralamayı nasıl elde ettiklerine dair hiçbir fikri olmadığını söyledi.
Norris, "Bunu nasıl yaptığımıza dair hiçbir fikrim yok, gerçekten burada olduğuma şaşırdım."
"Ama çok mutluyum. Çok güzeldi ve sıralama turlarının tamamında oldukça hızlıydık, yani her şey iyiydi. Yüksek hızlı virajlar bizim güçlü yanlarımızdan biri."
"Sıralama turları zorluydu ama her zaman zor koşullarda iyi bir iş çıkarıyoruz."
Ayrıca Norris, Carlos Sainz'ın kendisinin önünde kalmasına izin verdiğine dair bir şaka yaptı.
"Üçüncülükten çok memnunum, ikinciliğe de oldukça yakındık."
"Ancak Carlos bu hafta kendi evinde yarışıyor, bu yüzden benden birkaç ondalık önde olmasına izin verdim."
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