Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Kanada GP

Norris: "Üçüncü olduğum için mutluyum"

Lando Norris, Montreal'de gerçekleşen sıralama turlarında elde ettiği üçüncülükten oldukça mutlu olduğunu ve pazar günkü yarış için heyecanlandığını açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren MCL38, in the pit lane

Fotoğraf: Patrick Vinet / Sutton images

Kanada Grand Prix'sindeki ilk antrenman seansını zirvede tamamlayan McLaren pilotu, pazar günkü yarışa George Russell ve Max Verstappen'in 0.021 saniye gerisinde ikinci çizgiden başlayacak. 

Britanyalı pilot, bu kadar yakın olmasının ardından 'daha iyisini yapıp yapamayacağını' düşünmek yerine üçüncülükten mutlu olduğunu söylüyor.

"Çok mutluyum."

"Her şeyden önce Russell'ı tebrik ederim. Tüm hafta sonu hızlıydı, bu yüzden onu ve Mercedes'i tebrik ediyorum."

"Üçüncü olduğum için mutluyum. Bu kadar yakınken her zaman 'biraz daha zorlayabilir miydim' diye düşünürsünüz ama üçüncülük bizim için iyi bir iş. Bu yüzden mutluyum ve yarın için heyecanlıyım."

"Montreal, yarışılabilecek en iyi yerlerden biri. Çoğu zaman kaza yapacağınızı düşünürsünüz ama güzel bir tur atıp ilk üçe girdiğinizde bu her zaman güzel bir duygudur."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Verstappen: "Sıralamadan önce bana sorulsaydı ikinciliği kabul ederdim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Alonso: "Start için iyi bir pozisyondayız"

Alonso: "Start için iyi bir pozisyondayız"

Formula 1
Kanada GP
Alonso: "Start için iyi bir pozisyondayız"
Hamilton: "Sıralama turlarında yol tutuşu benim için kayboldu"

Hamilton: "Sıralama turlarında yol tutuşu benim için kayboldu"

Formula 1
Kanada GP
Hamilton: "Sıralama turlarında yol tutuşu benim için kayboldu"
Russell: "Bu pole, Mercedes için bir başlangıç!"

Russell: "Bu pole, Mercedes için bir başlangıç!"

Formula 1
Kanada GP
Russell: "Bu pole, Mercedes için bir başlangıç!"

Son Haberler

Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"

Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"

F1 Formula 1
Kanada GP
Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"
Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"

Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"

F1 Formula 1
Kanada GP
Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"
Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor

Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor

F1 Formula 1
Kanada GP
Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor
Russell: "Hamilton'ın verileri gelişmeme yardım etti"

Russell: "Hamilton'ın verileri gelişmeme yardım etti"

F1 Formula 1
Kanada GP
Russell: "Hamilton'ın verileri gelişmeme yardım etti"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye