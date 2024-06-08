Norris: "Üçüncü olduğum için mutluyum"

Kanada Grand Prix'sindeki ilk antrenman seansını zirvede tamamlayan McLaren pilotu, pazar günkü yarışa George Russell ve Max Verstappen'in 0.021 saniye gerisinde ikinci çizgiden başlayacak.

Britanyalı pilot, bu kadar yakın olmasının ardından 'daha iyisini yapıp yapamayacağını' düşünmek yerine üçüncülükten mutlu olduğunu söylüyor.

"Çok mutluyum."

"Her şeyden önce Russell'ı tebrik ederim. Tüm hafta sonu hızlıydı, bu yüzden onu ve Mercedes'i tebrik ediyorum."

"Üçüncü olduğum için mutluyum. Bu kadar yakınken her zaman 'biraz daha zorlayabilir miydim' diye düşünürsünüz ama üçüncülük bizim için iyi bir iş. Bu yüzden mutluyum ve yarın için heyecanlıyım."

"Montreal, yarışılabilecek en iyi yerlerden biri. Çoğu zaman kaza yapacağınızı düşünürsünüz ama güzel bir tur atıp ilk üçe girdiğinizde bu her zaman güzel bir duygudur."