Norris: "Turum harika değildi"
McLaren pilotu Lando Norris, 2024 İtalya Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonunu aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Lando Norris, 2024 İtalya Grand Prix'si sıralama turlarında güçlü bir performans göstererek takım arkadaşının önünde pole pozisyonunu elde etti. Norris attığı son hızlı turdan sonra telsiz mesajıyla turundan memnun olmadığını söyleyerek takımından özür dilerken, takımı kendisine pole pozisyonunu kazandığını iletti.
McLaren pilotu Lando Norris, pole pozisyonunu aldıktan sonra şunları söyledi:
"Bir başka pole pozisyonu, harika. Herkesin bu kadar yakın olduğu bir durumda birinci ve ikinci sırada olmak şaşırtıcı."
"Bunu söylemek üzüyor ama turum harika değildi, yine de çok, çok mutluyum."
"Kolay bir yarış beklemiyorum, lastikler ve aşınma konusunda bazı bilinmeyen şeyler var ama yarışı dört gözle bekliyorum."
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