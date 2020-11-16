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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Norris: "Türkiye'deki startım, tüm kariyerimin en kötü başlangıcıydı"

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Norris: "Türkiye'deki startım, tüm kariyerimin en kötü başlangıcıydı"
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McLaren Formula 1 pilotu Lando Norris, Türkiye GP'de aldığı startın kariyerinin en kötü startı olduğu görüşünde.

McLaren’ın genç pilotu Lando Norris (21), cumartesi günkü sıralama turları esnasında bayraklarla ilgili dikkatsizliği sebebiyle beş sıra ceza alarak İstanbul’daki yarışa 14. sıradan başladı. 

Islak zemin koşulları yüzünden yarışa kötü başlayan Norris daha ilk turda son sıralara kadar gerilemişti fakat rakipleri Estaban Ocon ve Valtteri Bottas‘ın dahil olduğu olaylar İngiliz pilotun birkaç sıra kazanmasını sağladı.

Ardından Norris, cesur geçiş ve ataklarla üst sıralarda yer almak için tempolu bir yarış çıkardı.

“İyi bitti ama iyi başlamadı. Bence iki zıt kutup vardı. Kariyerimin en kötü başlangıcı olabilir. Hatta herkesin kariyerindeki en kötü başlangıç olması muhtemel.”  

“Hava şartları iyileştiğinde ve öndeki aracın hava boşluğu yakalandığında tempomuz yükseldi ve yarış canlandı ama bu anı yakalamak da oldukça zordu. İstanbul, başından beri oynamamız gereken bir sabır oyunuydu.” 

 

“Ricciardo ve Russell’ı yakalamak açısından şanslıydım, güzel oldu. Genelde böyle ataklar zordur. Birçok riski göze almanız gerekir çünkü takip etmeniz gereken bir hat var ve o hattan çıktığınızda aracı kaybetme riskiniz çok yüksek. Gerçekten zordu ama bitirmek için almam gereken riski aldım.”  

Norris McLaren’ın aşınan lastiklerde  iyi iş çıkardığını söyledi. 

“Bu pistte kuru zemin lastikleri bir seçenek dahi olmamalı. En sert ıslak zemin lastiği olarak geçiş lastikleri dahi kuru zemin lastiklerinden daha iyidir.  

"Bence kuru zemin lastikleri, özellikle bu pistteki yüzey nedeniyle hiçbir zaman bir seçenek değildi. Aşınmış bir geçiş lastiği bile, bir kuru zemin lastiğinden neredeyse daha iyiydi. Çünkü çalışma aralığı çok daha düşüktü. Çok yumuşak bir lastik değil. Bu yüzden sonunda sahip olduğumuz yol tutuşla, bazı virajlar ıslak olmasına rağmen 1:36'lı turlar attım."

“Son virajın tamamen ıslak olması bize en az üç dört saniye kaybettiriyordu. Yani bakarsanız bazı virajlarda geçiş lastiğiyle daha tüm hafta sonu kullandığımız kuru zemin lastiklerine kıyasla daha hızlıydık, ki bu çok tuhaftı. Bu, asfaltın ne kadar tuhaf olduğunu gösteriyor."

“Farklı yapabileceğiniz şeyler vardır. Aynı zaman da bunları nasıl yönettiğiniz de çok önemlidir. Bence biz tüm bunları bir denge içerisinde idare etmeye çalıştık, aşırıya kaçarak fazla zorlamadık. Böylece hak ettiğimiz karşılığı da almış olduk.”  

İngiliz pilot yarış sonuçlarına ilişkin, zorlu bir cumartesi günü ardından takım arkadaşı Carlos Sainzın beşinciliğinin ve kendi elde ettiği sonucun birer sürpriz olduğunu söyledi.

“Dün bize bu sonucu söyleseler inanmazdık. İyi olduğumuzu biliyorduk, amacımız da buydu. Bir kaza ve olaya karışmak istemiyorduk ve neticesinde biz de öyle yaptık, bu yüzden çok mutluyuz. "

Çeviri: Zeynep Temel

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Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar Lando Norris
Editör Adam Cooper

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