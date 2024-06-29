Norris: "Verstappen ile mücadelemde kapıyı amatör gibi açık bıraktım"
Lando Norris, ikinci sıradan başladığı sprint yarışında Max Verstappen ile liderlik mücadelesinde kapıyı 'bir amatör gibi' açık bıraktığını söylüyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, leads Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Verstappen, pole'den başladığı Avusturya GP sprint yarışını kazanırken Norris bir sıra gerileyerek damalı bayrağı üçüncü sırada geçti.
Seansın ardından konuşan McLaren pilotu, "İyi bir yarıştı, özellikle de Max ile startta çok eğlendim."
"Elbette tekerlek tekerleğe mücadele konusunda kesinlikle daha iyi yapmam gereken şeyler vardı. Bunu anlıyorum ve aracın hızı özellikle yarışın sonunda çok güçlüydü."
"Oscar'ı [Piastri] geçmeye çalışırken iyi bir mücadele verdim ama yeterli hıza sahip değildim. İyi bir yarıştı. Takım iyi iş çıkardı." dedi.
Norris, Verstappen ile mücadelesi hakkında şunları söyledi: "Bence işler çok rayına oturduğunda ve lastikler ısındığında işler zorlaşıyor, bu yüzden elime geçen fırsatı en iyi şekilde değerlendirmem gerekiyordu."
"Ama her şeyi berbat ettim ve bir amatör gibi kapıyı açık bıraktım. Geliştirmemiz gereken bazı şeyler var ama iyi bir konumdayız ve yarın kesinlikle bir mücadele verebiliriz."
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