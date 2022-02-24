Norris: "Testlerde lider olmaktansa sonuncu olmayı tercih ederdim"

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Norris, çarşamba günü başlayan testlerin son saati içerisinde yumuşak olarak kabul edilen C4 lastiklere geçiş yaptı ve 1:19.568'lik derecesiyle en yakın rakibi Ferrari pilotu Charles Leclerc'in yarım saniye kadar önünde en hızlı isim oldu.

Buna karşı Norris, tur zamanını değerlendirmenin pek gerekli olmadığını, tur zamanından ziyade McLaren ile veri toplamaya odaklandığını söyledi.

Norris, "Şu anda bir şeyler söylemek için tabii ki çok erken. Birinci olduk diye herkes ilk yarışı kazanacağımızı düşünecek ancak imkanı yok."

"İlk günden iyi ilerleme kaydettik ancak sezonun henüz ilk günündeyiz. Şu anda harika olsak da, ilk yarışa varana kadar her şey değişebilir. Ayrıca sezonun ilk yarısında herkesin güncelleme oranı aşırı yüksek olacak."

"Birinci olmak istemezdim. Hatta sonuncu olmayı tercih ederdim çünkü şimdi beklentiler çok yüksek olacak ve herkes inanılmaz olduğumuzdan bahsedecek."

"Diğerlerine göre biraz farklı bir plan uyguladığımızı düşünüyorum. Gelecek günlerde göreceğiz. İnsanlar muhtemelen benden daha hızlı turlar atacaklar." dedi.

2022 araçlarının önceki araçlara göre daha miskin hissettirdiğini söyleyen Norris, her şeye rağmen yeni araçlardaki hislerinin beklediğinden iyi olduğunu söyledi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Alessio Morgese

Norris, "Bir bakıma çok daha kötüsünü bekliyordum. Adapte olmam gereken daha fazla şey olacağını düşünmüştüm."

"Ancak her şey çok daha benzerdi ve bu iyi bir şey çünkü hızlı bir şekilde araç içerisinde oldukça emin hissettim. Bu konuda iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Araçların ne kadar farklı oldukları konusunda çok fazla şey konuşuldu ancak araca bindiğimde o kadar da farklı olmadığını hissettim. Çok fazla beklenti vardı, herkes çok fazla farklılık bekliyordu." dedi.

Norris, ilk yaşadıkları ufak tefek sorunlar nedeniyle istedikleri kadar tur atamadıklarını ancak 100 tur barajını geçmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Norris, "Daha fazla tur atmak isterdim. Daha fazlasını planlıyorduk ancak ufak tefek bazı sorunlar yaşadık."

"Ancak yine de çok fazla şey öğrendik. Önemli bir gündü çünkü kural değişikliklerinde bu tür günler her zamandan daha önemlidir. Gelecek 2,3, 4 ay ve hatta daha fazlasındaki gelişim süreciniz için çok kritiktir."

"Her şeyi anlamak önemli, bu yüzden zamanımızı değerlendirdik. Testlere iyi bir başlangıç yaptık ve gelecek günler için iyi bir temel oluşturduk." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Alessio Morgese