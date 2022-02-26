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Norris: "Testler bizim için mükemmel geçmedi"

McLaren pilotu Lando Norris, dışarıdan her şeyin iyi göründüğünü fakat perde arkasındaki birtakım sorunlar dolayısıyla testlerin "mükemmel" geçmediğini söyledi.

Norris: "Testler bizim için mükemmel geçmedi"
Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
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Norris, Barcelona testlerinin açılış gününün en hızlı ismiydi ve üç günün sonunda genel klasmanda da dördüncü sırada yer aldı.

McLaren 2022 aracı MCL36 ile 367 tur tamamlayarak Ferrari ve Mercedes'ten sonra en çok mesafeyi tamamlayan takım oldu.

Mercedes pilotu George Russell, Perşembe ve Cuma verdiği iki ayrı demeçte McLaren'ın "rekabetçi göründüğünü, inanılmaz derecede güçlü bir takım olduklarını" söylemişti.

Norris ise aynı düşünmüyor. İngiliz pilot, "iyi" bir başlangıç yaptıklarını söylerken, testlerin mükemmel geçmediğini, takımın birkaç sorunla boğuştuğunu belirtti.

"George zaman tablosunun en yukarısındaydı. Eğer o bizim güçlü olduğumuzu düşünüyorsa, biz de onun güçlü olduğunu düşünmeliyiz"

"Fakat bu sorunun cevabı gerçekten önemliyse, bu durumda önde olmasını bekleyebileceğiniz takımlar Mercedes veya Red Bull olmalı."

"Çok iyi bir durumda olduğumuzu düşünmüyorum. İyi bir durumdayız, aracımız iyi çalışıyor. Elbette yeni araç her zaman beklenmedik sorunları da beraberinde getirir. Fakat iyi bir başlangıç yaptık."

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Testlerin ilk gününde herhangi bir kırmızı bayrak görmedik. Tüm araçlar istikrarlı bir şekilde turlarına devam ettiler, herhangi bir kaza veya dayanıklılık sorunu yaşanmadı. Fakat özellikle son gün birçok dayanıklılık sorunuyla karşılaştık, sonuç olarak testlerin son günü tam beş kırmızı bayrak ile tamamlandı.

Testler boyunca takımların karşılaştığı en büyük zorluklardan birisi ise dalgalanma (porpoising) sorunuydu. Formula 1'in son yer etkisi döneminden beri (ki bu çağ 1982'de sona ermişti) görülmeyen bu sorundan en az muzdarip olan takımlardan birisi ise McLaren oldu. Takım hızlı bir çözüm üretmiş gibi duruyor.

Dayanıklılık olarak iyi bir seviyede olmalarının onu şaşırtıp şaşırtmadığı sorulunca Norris, "Hayır, asla kötü şeylere dair beklentiye girmem. Burada en üst seviyede çalışıyoruz."

"Fakat halen birçok problemle yüz yüzeyiz. Mükemmel bir test değildi. Belki dışarıdan çok iyi görünüyor olabilir, fakat perde arkasında durum farklı. Kontrol elimizde, bu sorunlar hakkında çalışmalarımızı sürdürecek, sorunları çözecek ve aynı sorunların gelecekte karşımıza çıkmaması için gayret edeceğiz,

"Bu beklediğim bir durumdu. Sorunlar yaşadık. Diğer takımlar da yaşadı. 

"Sadece sorunları elimden geldiğince çözmeye ve sonraki günlerde veya bir sonraki testte olmamasını sağlamaya çalışıyordum." dedi.

Norris'in MCL36'yı sürmek için bir sonraki şansı Formula 1'in ikinci sezon öncesi test günleri olan Bahreyn'de, 10-12 Mart arasında gerçekleşecek.

2022 Formula 1 sezonu ise 20 Mart'ta yine Bahreyn'de start alacak.

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