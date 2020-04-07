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Formula 1 / Son dakika

Norris: "Ters Silverstone düzeni çok havalı ve karmaşık olurdu"

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Norris: "Ters Silverstone düzeni çok havalı ve karmaşık olurdu"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
7 Nis 2020 11:54

Lando Norris, her ne kadar alternatif pist düzeninin karmaşık olduğunu söylemiş olsa da, kısaltılmış 2020 Formula 1 takviminde Silverstone pistinin ters düzeninin yapılma ihtimalinin güzel bir fırsat yaratabileceğine inanıyor.

Silverstone pistinin yöneticisi Stuart Pringle, geçen hafta SkySports'a yaptığı açıklamada pistin, birden fazla yarışa ev sahipliği yapabileceğini söylemişti ve F1'e, koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelenen yarışlar konusunda, farklı pist düzenlerine açık olarak yardımcı olabileceklerini söylemişti. 

Pringle'ın sözlerine yönelik Norris, Twitter'dan "Ters Silverstone! Aman tanrım, işte bu" diye bir tweet atmıştı ve Motorsport.com'a yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"İnternette, Silverstone'u tersten turlamış olan birinin araç üstü kamerasını izledim ve çok farklı, çok karmaşık duruyordu."

"Pisti tersten gittiğinizde Becketts ve Maggotts'tan geçiyorsunuz (normalde önce Maggotts sonra Becketts). Ancak bu şekli ile karmaşık ve farklı duruyordu. Yarışa ne tür bir etkisi olur bilmem çünkü yüksek hızlı dönülen ve düzlüğe bağlanan viraj sayısı, düşük hızlı virajların sayısından daha fazla."

"Bu yüzden geçiş yapmayı biraz zorlaştırabilir, ama belki de kolaylaştırır - pek de emin değilim. Ancak çok havalı olurdu."

"Bence bunun, umarım ki, daha çok Britanya GP yapılması ile alakası var, belki de evimizde daha çok yarış yapmam ile alakalıdır - McLaren için ve benim için evimizde daha çok yarış yapmamız çok güzel bir olay olur. Ve aynı şekilde Britanyalı taraftarlar için de, bence onlar bu duruma daha da çok sevinirdi."

"F1 buna izin verirse ve Silverstone bunu yapabilirse bana çok uygun olur - ve tabii ki de bence çok güzel bir fırsat."

Daha çok F1 pistinin ters pist düzeninde koşulması hakkında sorulan soruya Norris şu cevabı verdi: "Bence hepsini ters pist düzeninde yapamazsınız."

"Bazıları, güvenlik yönünden, sadece tek yönde sürüş yapmaya uygun. Onun dışında sert bir U dönüşe doğru ilerleyen uzun düzlükler de var ve bunların sonunda bir kaçış alanı yok, çünkü pist ters yönde koşulmak için tasarlanmamış."

"Ancak Silverstone'u düşündüğünüzde - evet, belki değiştirilmesi gereken birkaç şey olabilir, ancak her şey birbiriyle daha uyumlu gibi. Daha çok kaçış alanı, ve genel olarak boş arazi var. Böylece istenilen değişiklikleri yapmak için bir fırsatınız da var." 

"Bazı pistler için bunu yapmak imkansız, ama Silverstone'da bu yapılabilir. Bazıları tek bir yönden tur atılması için tasarlanmış, ve tam da bu yüzden tüm pistleri ters yönde turlayamazsınız."

F1 2019'da Silverstone'un ters pist düzeninde atılmış bir tur

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lando Norris
Editör Alex Kalinauckas

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