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Formula 1 Çin GP

Norris: "Tempomuz şaşırtıcı derecede kötüydü"

McLaren pilotu Lando Norris, ilk virajda yaşananlar nedeniyle büyük bi kayıp yaşadığını düşünmüyor.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Zhou Guanyu, Kick Sauber C44, Valtteri Bottas, Kick Sauber C44, George Russell, Mercedes F1 W15, sahanın geri kalanı

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, yarışa pole pozisyonundan başlasa da ilk virajda Lewis Hamilton ile yan yana giderken dışarı açıldı ve yedinci sıraya geriledi.

Norris sonrasında yükselmeyi başaramadı ve -Fernando Alonso'nun yarış dışı kalmasıyla- yarışı ancak altıncı sırada bitirebildi.

Seans sonrası konuşan Norris şöyle dedi: "Bugün zafer için yarışma şansım yoktu."

"Belki bir ya da iki sıra daha yukarıda olabilirdim ama hepsi bu kadardı."

"Bence Mercedes bugün çok iyi bir tempoya sahipti. George bizi oldukça çabuk yakaladı. Lewis de çok iyi bir tempodaydı."

"Ayrıca Red Bull'lar ve hatta Ferrari'ler çok hızlıydı. Ben sadece DRS sayesinde hayatta kalmayı başardım."

"DRS olmasaydı çoktan hepsinin çok gerisinde kalırdım."

"Yarış hızımız bugün oldukça şaşırtıcıydı, ki bunu aslında bekliyorduk. Bu araçta sahip olduğumuz sınırlamalar ve pistin durumu nedeniyle böyle bir şey olacağını tahmin etmiştik."

"Yani yeni bir şey yok."

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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