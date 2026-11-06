Formula 1 Sao Paulo GP
Norris temkinli: "Brezilya güncellememiz ters etki yaratabilir"
McLaren, bu hafta sonu düzenlenecek Sao Paulo Grand Prix'sinde yeni güncellemeleri piste çıkaracak.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 6 Kas 2026 10:40
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Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
2025 sezonunda ilk şampiyonluğuna ulaşan Lando Norris, 2026'da oldukça zorlu bir yıl geçirdi.
Sezona istediği gibi başlayamayan Norris ve McLaren, yaz aylarında üst üste iki yarış galibiyeti elde etti. Ancak takım, o tarihten bu yana galibiyet mücadelesi vermekte zorlanıyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri, hem Norris'in hem de takım arkadaşı Oscar Piastri'nin aracın sınırlarını zorlamasını güçleştiren sürüş karakteri.
Perşembe günü Brezilya'daki medya gününde konuşan Norris, yeni güncellemelerin aracın sürüşünü kolaylaştırmasını umduğunu ancak bunun tersinin de yaşanabileceğini belirtti.
Geçtiğimiz yıl Sao Paulo'da zafere ulaşan Norris, sözlerine geçen sezonki performansını hatırlatarak başladı: "Bugün daha önce hazırlıklarımı yaparken her seansın sonuçlarını görebildiğimiz ekrana baktım. Adımın bütün seanslarda en üstte olması çok güzeldi."
"Geçen yıl tam da bu dönemde şampiyona liderliğini ele geçirmiştim ve ardından çok başarılı bir hafta sonu geçirmiştim. Dolayısıyla benim için çok iyi bir yarıştı ve o dönemde öz güvenimi önemli ölçüde artırmıştı."
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
"Burada yarışmaktan her zaman keyif alıyorum. Meksika'nın ardından umutlu olmak ve hâlâ gelişim sağlayabileceğimize inanmak istiyoruz. Bu hafta sonu araca ekleyeceğimiz bazı küçük parçalar var. Umarız bunlar bizi daha iyi bir yöne taşır."
"Bunların aracın sürüşünü kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağını bilmiyorum. Hatta sürüşü daha da zorlaştırabilirler. Ancak umarım performansımız bir adım ileri gider. Böylece bazı ayarlamalar yaparak aracı potansiyel olarak daha tutarlı hale getirebiliriz."
"Takım, bu yılki aracımızı geliştirmek için gerçekten çok yoğun çalışıyor. Amaç yalnızca aracı daha hızlı hale getirmek değil, aynı zamanda sürücünün performans sınırlarını zorlamaya çalışırken ihtiyaç duyduğu özelliklere daha uygun bir araç ortaya çıkarmak."
"Aracın potansiyeli her zaman çok iyiydi ancak bu potansiyeli ortaya çıkarmak her zaman kolay olmuyor. Umarım bu hafta sonu bazı küçük değişiklikler yapabiliriz."
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- Motorsport.com Ekibi
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